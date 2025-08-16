Acumulada! Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Gosta de apostar na Mega-Sena? O prêmio deste sábado (16) está acumulado e um sortudo pelo país pode conquistar R$ 55 milhões se souber escolher bem seis dezenas.

O sorteio do concurso 2.902 da Mega-Sena acontece a partir das 20 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O sorteio tem transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa, e também são publicados na Tribuna do Paraná.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país e também pela internet. O valor de cada jogo simples, com seis números, é de R$ 6.