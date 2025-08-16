Fique por dentro

Jogos de hoje (16/08/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 16/08/25 10h03
Athletico treino
Athletico treina para tentar voltar a vencer na serie b. Foto: Athletico

Veja os principais jogos de hoje: abertura de ligas e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Brasileirão Série A

  • 16h — Ceará x RB Bragantino — Premiere
  • 16h — Fluminense x Fortaleza — Premiere
  • 18h30 — Sport x São Paulo — Record, CazéTV, Premiere
  • 18h30 — Vitória x Juventude — Premiere
  • 18h30 — Corinthians x Bahia — SporTV, Premiere

Brasileirão Série B

  • 16h — Remo x Botafogo-SP — RedeTV!, Desimpedidos, Disney+
  • 18h30 — Vila Nova x Goiás — Disney+
  • 20h30 — Athletico-PR x Cuiabá — Disney+

Premier League (Inglaterra)

  • 11h — Aston Villa x Newcastle — ESPN, Disney+
  • 11h — Brighton x Fulham — Disney+
  • 11h — Sunderland x West Ham — ESPN, Disney+
  • 11h — Tottenham x Burnley — Xsports, Disney+
  • 13h30 — Wolves x Manchester City — Disney+

La Liga (Espanha)

  • 14h30 — Mallorca x Barcelona — ESPN, Disney+
  • 16h30 — Valencia x Real Sociedad — ESPN, Disney+

Ligue 1

  • 14h — Monaco x Le Havre — CazéTV

Brasileirão Série C

  • 17h — Maringá x Retrô — SportyNet
  • 17h — Ponte Preta x Itabaiana — DAZN, SportyNet
  • 19h30 — ABC x Guarani — DAZN, SportyNet
  • 19h30 — CSA x Ituano — SportyNet

Brasileirão Série D

  • 16h — Ceilândia x Barra — Metrópoles (YouTube)
  • 16h — Manauara x ASA — Metrópoles (YouTube)
  • 16h — Maranhão x Central — Metrópoles (YouTube)
  • 17h — Rio Branco-ES x Inter de Limeira — Metrópoles (YouTube)

Brasileirão Feminino (Quartas de Final)

  • 16h — São Paulo (F) x Ferroviária (F) — TV Brasil, SporTV

Campeonato Português

  • 16h30 — Estrela da Amadora x Benfica — Disney+

Supercopa da Alemanha

  • 15h30 — Stuttgart x Bayern de Munique — Xsports, CazéTV, OneFootball

Copa da Alemanha

  • 08h — FK Pirmasens x Hamburgo — Disney+
  • 10h30 — Eintracht Norderstedt x St. Pauli — Disney+
  • 10h30 — SV Hemelingen x Wolfsburg — Disney+
  • 10h30 — SV Sandhausen x RB Leipzig — ESPN 2, Disney+
  • 13h — Sportfreunde Lotte x Freiburg — Disney+

Copa da Itália

  • 13h — Venezia x Mantova — SportyNet (YouTube)
  • 13h30 — Como x Sudtirol — SportyNet (YouTube)
  • 15h45 — Cagliari x Virtus Entella — SportyNet (YouTube)
  • 16h15 — Cremonese x Palermo — SportyNet (YouTube)

Campeonato Uruguaio

  • 13h — Juventud x Miramar Misiones — Disney+
  • 15h30 — Liverpool-URU x Montevideo Wanderers — Disney+
  • 18h — Nacional-URU x Progreso — Disney+

Campeonato Peruano

  • 17h15 — UTC x Juan Pablo II College — Fanatiz
  • 17h15 — Binacional x Sporting Cristal — Fanatiz
  • 17h15 — Alianza Lima x ADT Tarma — Fanatiz

Major League Soccer (MLS)

  • 20h30 — Vários jogos simultâneos — Apple TV+
  • 21h30 — Mais jogos — Apple TV+
  • 22h30 — Austin FC x FC Dallas — Apple TV+
  • 23h30 — Portland Timbers x FC Cincinnati — Apple TV+

Campeonato Mexicano (Apertura)

  • 00h — Toluca x Pumas — SportyNet (YouTube)

