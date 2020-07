O Abono Salarial referente ao calendário 2020/2021 para trabalhadores nascidos entre julho a dezembro começa a ser creditado a partir desta terça-feira (30). Além do pagamento de uma nova parte do auxílio emergencial a 8,8 milhões de pessoas, desta vez são 5,9 milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial, que receberão R$ 4,5 bilhões em recursos.

publicidade

Segundo a Caixa Econômica Federal, os valores do abono salarial variam de R$ 88 a R$ 1.045, dependendo da quantidade de dias trabalhados em 2019. A consulta pode ser feita no site da Caixa Econômica Federal.

O trabalhador pode consultar o valor do benefício no Aplicativo CAIXA Trabalhador, no site da CAIXA (www.caixa.gov.br/abonosalarial) ou pelo telefone de atendimento da caixa pelo 0800 726 0207.

Calendário Abono Salarial 2020/2021

Nascidos em Recebem a partir de Julho 16/07/2020 Agosto 18/08/2020 Setembro 15/09/2020 Outubro 14/10/2020 Novembro 17/11/2020 Dezembro 15/12/2020 Janeiro 19/01/2021 Fevereiro 19/01/2021 Março 11/02/2021 Abril 11/02/2021 Maio 17/03/2021 Junho 17/03/2021

Precisamos do seu apoio neste momento! Este conteúdo te ajudou? Curtiu a forma que está apresentado? Bem, se você chegou até aqui acredito que ficou bacana, né? Neste cenário de pandemia, nós da Tribuna intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar? Ao contribuir com a Tribuna, você ajuda a transformar vidas, como estas – Pai vende vende 1000 bilhetes de rifa com a ajuda da Tribuna pra salvar o filho

– Leitores da Tribuna fazem doação de “estoque” de fraldas para quíntuplos

– Leitores se unem para ajudar catadora de papel de 72 anos E tem várias outras aqui! Se você já está convencido do valor de sua ajuda, clique no botão abaixo Apoie a Tribuna!