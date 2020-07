Será pago nesta terça-feira (30) mais uma parte do auxílio emergencial de R$ 600. São 8,8 milhões de trabalhadores que têm direito ao benefício, que veio para ajudar famílias que perderam renda por causa da pandemia de coronavírus. O valor engloba trabalhadores do Bolsa Família e também aqueles que não tem cadastro no programa.

Entre os que têm direito estão 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0, que recebem nesta terça-feira a terceira parcela; 5,2 milhões de trabalhadores do primeiro lote, nascidos em março e abril, que recebem também a terceira parcela.

Recebem ainda 1,5 milhão de trabalhadores do segundo lote, nascidos em março e abril, que recebem a segunda parcela. A Caixa Econômica explicou que mais 200 mil novos cadastros foram aprovados, de beneficiários nascidos entre março e abril, que recebem a primeira parcela.

Calendário da terceira parcela do Auxílio Emergencial

Mês de nascimento Depósito do benefício Lotes Número de beneficiados janeiro

e fevereiro 27 de junho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,5 milhões março

e abril 30 de junho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,9 milhões maio

e junho 1º de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,9 milhões julho

e agosto 2 de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,8 milhões setembro

e outubro 3 de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,8 milhões novembro

e dezembro 4 de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,5 milhões

Calendário do saque do auxílio emergencial

Mês de nascimento Dia da liberação do saque janeiro 18 de julho fevereiro 25 de julho março 1º de agosto abril 8 de agosto maio 15 de agosto junho 29 de agosto julho 1º de setembro agosto 8 de setembro setembro 10 de setembro outubro 12 de setembro novembro 15 de setembro dezembro 19 de setembro

O Auxílio Emergencial

O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que perderam suas rendas por causa da pandemia de coronavírus. São pagamentos a beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, ou seja, para aqueles que fizeram o cadastro no site ou aplicativo da Caixa ou que já estavam inscrito no Cadastro Único do governo federal.