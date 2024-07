BMW Motorrad apresenta a nova R 1300 GS Adventure na Europa

Quando se trata de aventura em motocicletas e turismo de longa distância, a BMW R 1300 GS Adventure é a primeira a ser lembrada. Cruzando o Saara em calor escaldante, subindo os Himalaias ou explorando as florestas tropicais da Amazônia – por mais de duas décadas, a BMW GS Adventure com motor boxer bicilíndrico tem sido sinônimo de tais viagens de longa distância com passageiro e muita bagagem. Para garantir que isso continue no futuro e para fornecer aos motociclistas ainda mais expertise em aventuras, a BMW Motorrad redesenhou quase completamente o motor, o chassi, a carenagem, o design e o conceito de armazenamento da nova R 1300 GS Adventure, que acaba de ser lançada na Europa.

O lendário motor boxer bicilíndrico está mais uma vez no coração da nova R 1300 GS Adventure. O novo design, introduzido pela primeira vez na R 1300 GS, é muito mais compacto do que o seu antecessor, graças a uma transmissão localizada sob o motor e a um novo arranjo do acionamento do came. Ele gera 145 cv a 7.750 rpm e tem torque máximo de 149 Nm a 6.500 rpm. No centro da nova suspensão está a estrutura principal de chapa metálica feita de aço, que além de ser significativamente otimizada em termos de espaço de instalação, também oferece níveis mais altos de rigidez do que o modelo anterior. No lugar da construção tubular de aço anterior, a nova R 1300 GS Adventure agora possui uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas.

Topo de linha das versões da BMW R 1300 GS, a Adventure chega recheada de tecnologia e atributos para ter esse posto. A suspensão tem novo ajuste eletrônico dinâmico para oferecer um alto nível de segurança e diversão em uma ampla variedade de terrenos. Isso torna a experiência de pilotagem ainda mais emocionante em todas as superfícies. Seja sozinho, com passageiro ou com bagagem volumosa.

Além disso, a nova BMW R 1300 GS Adventure vem equipada com controle de altura adaptável, oferecendo ajuste totalmente automático da altura do veículo para se adequar às condições de operação, garantindo o máximo conforto sem comprometer a dinâmica de pilotagem e a liberdade do ângulo de inclinação. A altura é reduzida em 30 mm quando parado e em baixas velocidades.

Os modos de condução ‘Eco’, ‘Rain’ e ‘Road’ continuam disponíveis na nova R 1300 GS Adventure, mas ganham a companhia do inédito modo ‘Enduro’, que permite uma experiência de pilotagem aprimorada fora dos circuitos tradicionais com uma configuração específica para uso off-road.

Com o novo Assistente de Mudança Automatizado (ASA), a BMW Motorrad oferece uma solução técnica inovadora para tornar o motociclismo mais fácil e confortável. Fiel ao lema “Simplifique sua viagem”, a experiência de pilotagem é ainda mais aprimorada pela automação da embreagem e da troca de marchas, sem sacrificar a dinâmica emocionalmente importante da troca de marchas. Essa funcionalidade será oferecida como opcional da nova BMW R 1300 GS Adventure vendida na Europa.

Ainda no quesito tecnologia, a nova R 1300 GS Adventure vem equipada com Controle de Cruzeiro Dinâmico (DCC) com função de frenagem de série. O Assistente de pilotagem oferece muito mais funções opcionais de fábrica, como Controle de Cruzeiro Ativo (ACC), Aviso de Colisão Frontal (FCW), Aviso de Mudança de Faixa e o novo Aviso de Colisão Traseira (RECW). O novo sistema Rear End Collision Warning (RECW) sinaliza uma colisão traseira iminente para o tráfego seguinte piscando as luzes de advertência de perigo com uma frequência mais alta.

A nova BMW R 1300 GS Adventure vem com um design completamente novo que a diferencia ainda mais de seu modelo irmão, a R 1300 GS. Seu principal destaque é o tanque de combustível de alumínio de 30 litros, que oferece bastante autonomia para longas viagens. Mais do que só um tanque de combustível, essa peça também permite a fixação de diversos itens para facilitar o transporte de bolsas e bagagens em acessórios disponíveis na rede de concessionárias BMW Motorrad. (Foto: BMW/Divulgação).