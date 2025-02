BBB 25: Saiba que horas começa o programa nesta quarta-feira

O Big Brother Brasil (BBB 25), reality show que conquistou o coração dos brasileiros, está a todo vapor com muitas polêmicas e entretenimento para quem acompanha a casa mais famosa do Brasil. Para os fãs ansiosos, a pergunta que não quer calar é: que horas começa o BBB 25? Se você ainda não sabe, relaxa que contamos para você!

Que horas começa o BBB 25?

O programa vai ao ar após a novela “Mania de Você”, por volta das 22h25. É importante lembrar que esse horário pode sofrer pequenas variações, dependendo da programação do dia.

O apresentador Tadeu Schmidt comanda a atração, que conta com um mix de participantes famosos e anônimos, seguindo o formato “Pipoca e Camarote” que tem feito sucesso nas últimas temporadas.

O BBB 25, conta com as tradicionais provas do líder e do anjo, as dinâmicas de formação de paredão e, claro, as festas que agitam a casa mais vigiada do Brasil. Os telespectadores também podem acompanhar 24 horas por dia a rotina dos participantes através do pay-per-view.

Onde assistir?

Para não perder nenhum detalhe, os fãs do programa podem ficar ligados na TV Globo ou acompanhar pelo Globoplay, que oferece transmissão ao vivo. Além disso, as redes sociais oficiais do BBB estarão atualizadas com os principais acontecimentos da casa.

O BBB 25 chega com mais uma temporada repleta de emoções, discussões acaloradas e momentos marcantes que certamente renderão muitos comentários nas redes sociais e rodas de conversa. Prepare a pipoca, ajuste seu relógio e não perca o programa de hoje!

