É treta!! Gracyanne confronta Aline sobre estratégias na casa!

Gracyanne Barbosa confrontou Aline após assistir a sister votando nela no 3º Paredão do BBB 25 (Globo) enquanto estava no Quarto Secreto.

Gracyanne apontou incoerência em Aline. A musa fitness viu Aline votando nela sob justificativa de que poderia ser um alvo e que esperava mais posicionamento de Gracyanne. No entanto, Aline se justificou para Gracyanne posteriormente que havia votado nela apenas por sentir que poderia ser opção de voto dela.

Gracyanne: “Você não precisa justificar, como vocês justificaram pra mim, ‘votei em você porque achava que vocês votariam em mim’. E depois assisti o VT de você dizendo por que votou em mim”.

Aline: “Mas eu falei pra você [o motivo] antes”.

Gracyanne: “Você falou, um dia antes, que votaria por causa disso. Não precisa falar!”.

Aline: “Mas eu estou sendo sincera…”.

Gracyanne: “Mas não foi sincera na hora que você falou [apenas] ‘votei porque eu achava que votaria em mim’. Que não falasse nada!”

Aline: “Mas eu falei os dois motivos”.

As duas repetiram seus argumentos, sem chegar a uma conclusão. Em seguida, elas voltaram aos exercícios e mudaram de assunto.