Yamaha Ténéré 700, a lenda chega ao Brasil em 2025

Reconhecida no mundo todo como referência entre as big trails, a Ténéré 700 foi inspirada nas icônicas motos de corrida do Rally Dakar, onde a Yamaha fez história. Seu projeto teve como premissa, a durabilidade, versatilidade e a performance. É uma motocicleta completa, perfeita para quem busca resistência e conforto para o uso no Touring, agilidade e potência para os desafios no off-road, e ainda praticidade e confiabilidade para quem busca uma parceira para grandes aventuras.

A pré-venda da Yamaha Ténéré 700 acontecerá dentro do primeiro trimestre de 2025. A data de chegada à Rede de Concessionários Yamaha, bem como o preço público sugerido serão informadas próximo ao início da pré-venda. As informações de produto estão sujeitas a mudanças de acordo com o modelo de fabricação.

Design inconfundível e funcional

À primeira vista, a Ténéré 700 impressiona. Seu visual é imponente, e suas linhas transmitem agilidade, robustez e modernidade. O conjunto formado pela carenagem, tanque e faróis tem um visual impactante e vão além da estética, também se destacando pela funcionalidade.

Cockpit – A carenagem superior assim como os protetores de mão, garantem proteção contra vento e intempéries, ideal para viagens longas. Já o guidão de alumínio do tipo Fat Bar, além de oferecer maior resistência à quebras e empenamentos, tem o posicionamento elevado para privilegiar a condução mais relaxada, facilitando a pilotagem em pé, comum no off-road. O projeto do cockpit prevê ainda a acomodação dispositivos de navegação adicionais, como GPS ou road book de rally.

Painel – Moderno e elegante, o painel da Ténéré conta com display TFT colorido de cinco polegadas. Nele há duas diferentes opções de temas para visualização das informações, sendo um com design moderno e dinâmico, e outro com uma aparência mais tradicional que lembra a era analógica.

Em ambas opções são mostados o velocímetro, indicador de marchas, nível de combustível, odômetro total e dois parciais, autonomia estimada, consumo médio e instantâneo de combustível, medidores de percurso com contagem regressiva e velocimetro. Para acessá-las, é fácil e cômodo, através do botão de rolagem no punho direito.

Iluminação – O conjunto frontal de iluminação, com o farol múltiplo de 4 projetores de LED com luz de posição, é mais um elemento que mescla modernidade com o visual das motos de rally. Ele se destaca pela excelente iluminação, garantindo mais segurança e conforto na pilotagem noturna.

Na Ténéré 700, assim como a lanterna traseira, os piscas também são em LED, garantindo maior eficiência tanto na capacidade de iluminação, quanto na durabilidade.

Ergonomia – a ergonomia é mais uma prova que a estética é também funcional nessa moto. Nela, a triangulação entre os pontos de apoio, composto por guidão, assento e pedaleiras, permitem um posicionamento mais relaxado, minimizando o cansaço na pilotagem por longos períodos, como em viagens.

Seu banco é plano, facilitando a movimentação do corpo, seja sentado ou em pé – fundamental para uma pilotagem mais eficiente e segura no off-road. A altura do assento em relação ao solo é de 875 mm.

O tanque de combustível por sua vez, é estreito, proporcionando excelente encaixe e aderência aos joelhos, promovendo um controle mais preciso em todos os tipos de terreno, seja na condução sentado ou em pé. Em virtude da capacidade de 16 litros, sua autonomia potencial é de mais de 350 km, trazendo mais tranquilidade quando se está percorrendo longas distâncias em locais remotos.

Cores – a Yamaha Ténéré 700, tem duas opções de cores disponível: o Azul Metálico (Icon Blue), e o Cinza fosco (Tech Kamo). (Fotos: Yamaha/Divulgação).