VWCO lança novo modelo vocacional para construção civil

Os caminhões vocacionais são essenciais para os mais diversos segmentos devido à sua capacidade de adaptação a diferentes tarefas e a família Constructor acaba de ganhar um novo membro: o VW Constellation 33.260 8×4. Dedicado ao ramo da construção civil, o novo Constructor é concebido sob medida, visando atender às necessidades específicas do setor e garantir ainda mais robustez, força e a versatilidade às operações.

Os novos veículos contam com tração 8×4, entre-eixo reduzido e suspensão reforçada, características essenciais para garantir durabilidade e alto desempenho em terrenos acidentados e nas exigentes demandas das obras de construção civil. Além disso, as novas configurações do modelo garantem melhor distribuição e maior capacidade de carga ao veículo.

“Desenvolvemos o caminhão em estreita colaboração com um grande número de clientes do ramo, buscando atender às suas necessidades e cumprir com as normas da legislação brasileira. Como a cada novo projeto, foi um trabalho de bastante escuta e pesquisa. Com base nessas informações, o time se dedicou a entregar um produto que supere expectativas e performe de maneira excelente em campo”, explica Paulo Perin, supervisor de Engenharia de Veículos Especiais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Um dos principais diferenciais do 33.260 8×4 é a sua manobrabilidade. Graças ao raio de giro reduzido, o caminhão se movimenta com facilidade em espaços confinados, como canteiros de obra, subsolo e áreas urbanas. Pensando na segurança dos operadores e na eficiência do trabalho, o caminhão também é equipado com freios ABS, controle de tração e assistência de partida em rampa. A cabine, projetada ergonomicamente, oferece mais acessibilidade, maior conforto e visibilidade, reduzindo a fadiga do motorista e aumentando a produtividade.

“A VWCO é reconhecida pela qualidade e durabilidade de seus produtos, e nossa equipe se dedica a manter esse padrão a cada unidade entregue. Combinamos a experiência de anos de tradição com as mais recentes tecnologias, resultando em caminhões robustos, confiáveis e adaptados às necessidades do mercado”, completa o supervisor.

Os caminhões VW vocacionais saem de fábrica já preparados para o implemento, reduzindo tempo e investimento para instalação, além dos custos operacionais. Em 2023, a Volkswagen Caminhões e Ônibus liderou as implementações destinadas a diferentes segmentos, segundo dados da Associação Nacional Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), representando 36,7% do volume total de veículos emplacados pelos associados, o que corresponde a mais de 22.200 unidades. (Foto: VWCO/Divulgação).