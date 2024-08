VWCO amplia portfólio comercial com Volksbus 18.320

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) coloca no mercado o novo 18.320 SH, o maior da família Volksbus para operações de fretamento e rodoviário. A solução complementa a nova geração Volksbus, formada por mais de 50 versões para atender às diferentes demandas de transporte e que traz em seu DNA os quatro pilares centrais da linha: conforto, segurança, tecnologia e eficiência da operação.

“Este é um modelo inédito em nosso portfólio, que passa a estar disponível para os clientes e com condições comerciais diferenciadas. Entre seus diferenciais, estão o conforto absoluto, consumo econômico e versatilidade na aplicação, promovendo um excelente custo-benefício. Certamente, esse Volksbus vai nos abrir novos mercados”, reforça Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus da marca.

O chassi de piso alto é equipado com motor 6,9 litros, 320 cv de potência e 1.200 Nm de torque. A transmissão automática de oito velocidades entrega trocas suaves de marchas, menor custo de manutenção e performance superior em qualquer tipo de trajeto. Visando ao conforto, o Volksbus 18.320 SH contempla ainda suspensão pneumática completa composta por dois bolsões dianteiros e quatro traseiros, com encaixe simples e controle eletrônico.

Apto a receber carrocerias de até 14 metros, este gigante tem capacidade para transportar até 50 passageiros sentados. Também foi desenvolvido um novo sistema de direção com uma caixa de maior capacidade, configuração que proporciona menor esforço ao realizar manobra e maior durabilidade do componente.

Em termos de tecnologia, o modelo vem equipado com um pacote completo que auxilia o operador a otimizar a operação do veículo e garantir a máxima segurança. O destaque fica para o sistema de telemetria embarcado, que fornece dados precisos sobre o desempenho do ônibus, permitindo um monitoramento constante e proativo.

O Volksbus 18.320 SH também entrega mais segurança, com um pacote de soluções de série que atuam de forma automática. Precisão para partida em rampa, maior estabilidade em curvas, máxima aderência ao solo, além de controles de frenagem, são exemplos da inteligência embarcada nos ônibus VW e que já saem disponíveis como padrão de fábrica.