Volvo tem novos gerentes de Marketing e de Pós-Venda

Assumindo a gerência de Marketing, Alessandra Almada agora é responsável por estratégias de alavancagem de negócios a partir de ações de marketing e de posicionamento de imagem dos produtos e serviços Volvo. Alexandre Hartl passa a gerenciar a área comercial de pós-venda, encarregada dos planos táticos e ações de vendas de peças e serviços, por meio da rede de concessionárias da marca.

Alessandra Almada tem mais de 20 anos em planejamento e gestão de marketing. Tendo atuado anteriormente nos segmentos de telecom e tecnologia educacional, acumula vasta experiência em marketing voltado a geração de negócios. Na Volvo, desde 2011 vem liderando projetos, lançamentos de produto, eventos, feiras, mídias sociais, publicidade e jornadas digitais. A executiva assume a gestão da área para aprimorar o relacionamento com a rede de concessionárias, promover a melhor experiência dos clientes e fortalecer a marca Volvo no mercado brasileiro de caminhões e ônibus.

“A Volvo sempre teve uma atuação estratégica em comunicação e marketing, proporcionando um ambiente de negócios reconhecido pelo mercado. É uma honra poder dar continuidade à trajetória de liderança da marca, acompanhando as inovações dos produtos, do compromisso com a sustentabilidade e criando propostas de valor e impacto para os negócios”, afirma Almada.

Pós-venda

Para a gerência comercial de pós-venda, o escolhido foi Alexandre Hartl. Executivo de carreira na Volvo, acumula 12 anos de casa. Nesse período, exerceu os cargos de gerente de Suporte Técnico e, mais recentemente, de Marketing e Desenvolvimento de Concessionárias para toda a América Latina.

O executivo destaca a importância do pós-venda como a jornada que proporciona maior interação do cliente com a marca e o produto nas operações do dia a dia. “Ao longo dos anos, aprimoramos nossas ofertas de planos de serviços e peças genuínas, chegando a soluções completas que incluem o monitoramento e otimização do consumo de combustível, atendimento emergencial 24 horas por meio do VOAR (Volvo Atendimento Rápido), agendamento e rapidez nos serviços preventivos, além da alta disponibilidade de peças em nossas concessionárias”, enfatiza Hartl.

Ele também lembra da capilaridade da rede Volvo, que hoje chega a 106 casas no Brasil. “Temos um atendimento altamente qualificado, que proporciona tranquilidade e segurança aos clientes. Isso reforça a confiança na marca e a alta disponibilidade dos nossos produtos”, finaliza o executivo.

Em suas novas funções, Alessandra Almada e Alexandre Hartl se reportarão ao diretor executivo da Volvo Caminhões, Alcides Cavalcanti. (Fotos: Volvo/Divulgação).