Volvo recebe selo Great Place to Work 2024

Mais uma vez, a marca conquista certificação na aclamada pesquisa Great Place to Work (GPTW), um dos mais importantes levantamentos sobre clima organizacional do Brasil e do mundo. O reconhecimento em 2024 é uma nova chancela da maturidade das práticas de gestão de pessoas na Volvo. Há quase duas décadas a empresa vem recebendo essa e outras importantes distinções nessa área.

A Volvo tem visão clara e uma estratégia bem definida de sustentabilidade, que é baseada nos pilares ‘Clima’, ‘Recursos’ e ‘Pessoas’. Em ‘Pessoas’, a marca tem uma visão que envolve não apenas a sociedade, mas também seu público interno, na construção de um ambiente corporativo saudável, construtivo e colaborativo. “É uma grande alegria receber essa prestigiada certificação novamente. Demonstra que seguimos com um bom ambiente de trabalho e que nossos funcionários se identificam e se engajam com nossos valores e propósito de marca, que é mover o mundo em que queremos viver”, afirma Alejandra Vago, vice-presidente de pessoas e cultura da Volvo na América Latina. Ao todo, a organização emprega cerca de 5.000 pessoas no País, sendo 4.200 na sede da marca em Curitiba (PR), unidade alvo da certificação em 2024.

Orgulho, respeito e camaradagem

Na edição 2024, a Volvo teve nota geral de 89 pontos no levantamento GPTW, com vários destaques consistentes. O item ‘Orgulho’ obteve o maior score (98) entre os funcionários, que se identificaram com as afirmações “tenho orgulho em contar a outras pessoas que trabalho aqui” e “nossos clientes classificam nossos produtos/serviços como excelentes”. Outro diferencial foi no item ‘Respeito’ (97), em que os funcionários afirmaram “este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar”. Além disso, a ‘Camaradagem’ (96) também chamou a atenção, com a afirmação “quando se entra nessa organização, fazem você se sentir bem-vindo”.

Outros pontos positivos foram nas afirmativas “este é um lugar amistoso para trabalhar” (94) e “Conheço meus objetivos e entendo como eles contribuem para o alcance das metas da empresa (93).

“É importante ressaltar que todas as respostas foram espontâneas e sinceras, uma vez que a empresa não pode influenciar de forma alguma os seus funcionários a participarem do levantamento GPTW. Estamos muito felizes com o resultado e focados em como podemos ir além. Ouvir nossos colaboradores é de suma importância para continuarmos trabalhando internamente com planos de ações assertivos, que reforcem nosso comprometimento em ter um ambiente de trabalho positivo para todos”, declara Beatriz Valente, analista de atração de talentos na Volvo e líder do projeto de aplicação da pesquisa na organização.

Outras certificações

Em quase 20 anos, a Volvo foi certificada em âmbito nacional e regional (PR) por diversas vezes, tanto na pesquisa GPTW como em outras importantes avaliações do gênero. Além disso, recebeu vários destaques no setor automotivo por seu excelente clima organizacional.

Em 2023, outras duas empresas do Grupo também foram certificadas GPTW, ambas pela terceira vez: A Volvo Financial Services, divisão que atua em financiamentos, seguros e consórcio e locação de caminhões; e a Dipesul, concessionária Volvo no Rio Grande do Sul.

Referência global

Concedido a organizações de 98 países, o selo GPTW é considerado uma referência global em ambiente de trabalho. É outorgado a partir de criteriosa pesquisa, que evidencia o conceito que os próprios funcionários têm do local em que trabalham. Para uma empresa recebê-lo, além de contar com a amostra mínima de respondentes (que varia de acordo com o tamanho da organização), sete a cada dez funcionários precisam avaliar a organização de forma favorável. (Foto: Volvo/Divulgação).