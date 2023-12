Volvo faz primeiro negócio de caminhões elétricos pesados no Brasil

Apresentados no Brasil na última Fenatran, maior salão do transporte rodoviário de cargas do continente, os caminhões elétricos da Volvo começam agora a ser negociados no país. “Estamos muito orgulhosos de termos sido escolhidos pela Reiter para apoiá-los na missão de zerar emissões no transporte, que está totalmente alinhada com nosso compromisso em entregar soluções 100% mais seguras, mais produtivas e livres de CO 2 ”, assegura Wilson Lirmann, presidente da Volvo na América Latina.

A Reiter Log irá operar cinco Volvo FM Electric em rotas diversas, transportando cargas industrializadas. “A Reiter é nosso cliente tradicional e um dos transportadores com maior foco em redução de CO2 no Brasil, tornando-se agora o primeiro operador de caminhões elétricos pesados Volvo no país”, afirma Alcides Cavalcanti, diretor executivo da Volvo Caminhões.

Caminhão como serviço

No negócio com a Reiter a Volvo está aplicando o conceito ‘caminhão como serviço’. Ao invés de vender, os veículos serão locados por meio da Locadora Volvo. “Com os caminhões elétricos trazendo nova tecnologia, a locação oferece mais flexibilidade para o cliente operar seus fretes sem precisar se preocupar com serviços de manutenção e conectividade, que já estarão incluídos no negócio”, destaca Carlos Ribeiro, presidente da Volvo Financial Services na América do Sul. A oferta de locação da marca para este negócio inclui o plano de serviço ouro (o mais completo da marca), serviços de conectividade (Volvo Connect), assistência 24h (VOAR), treinamento de motoristas, dentre outros itens.

“Caminhões elétricos não são apenas uma nova tecnologia de motorização mais limpa. A eletromobilidade representa uma verdadeira transformação nos negócios de transporte, com mudanças importantes na operação e manutenção da frota. A exemplo do que já fazemos com os veículos diesel, vamos entregar uma solução integrada de serviços. Nossos clientes estarão totalmente respaldados para manter a disponibilidade máxima dos caminhões elétricos Volvo”, assegura Wilson Lirmann.

Zero emissões

“Com esses veículos 100% elétricos poderemos oferecer um serviço de transporte com zero emissão de CO 2 nos caminhões para vários de nossos embarcadores, que são empresas altamente comprometidas com metas ambientais ambiciosas”, assegura Vinícius Reiter Pilz, CEO da Reiter Log. A sede da empresa é em Nova Santa Rita (RS), região atendida pelo concessionário Dipesul, que representa a marca Volvo no Rio Grande do Sul.

Os caminhões elétricos pesados Volvo têm potência de 490 kW (660hp), com opções de PBTC (Peso Bruto Total Combinado) de até 44 toneladas. Podem ser equipados com três motores elétricos e até seis baterias (540 kWh), com autonomia de até 300 km. Seu carregamento pode ser feito de 1h30 até 8h, dependendo da quantidade de baterias e tipo de carregador.

Confiança

Na Europa, a Volvo vende caminhões 100% elétricos desde 2019. Lá a marca iniciou sua oferta com caminhões semipesados. Em 2021, passou a comercializar também veículos pesados. Hoje, os elétricos Volvo circulam em 42 países de seis continentes. “Essa experiência e a confiança em nossa marca foram decisivas para a decisão da Reiter em fechar negócio conosco”, assegura Alan Holzmann, diretor de estratégia de produto da Volvo. Em todo o mundo já foram entregues ou encomendados mais de 6.000 caminhões elétricos Volvo. A expansão da eletromobilidade reforça o compromisso da marca em reduzir as emissões de CO 2 em seus veículos em 50% até 2030 e em 100% até 2040.