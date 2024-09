Volvo EX90, maior e mais luxuoso carro da marca, chega à Califórnia

O veículo mais tecnológico, seguro, luxuoso e exclusivo da Volvo já acumulou os primeiros quilômetros. Em evento realizado na última semana na Califórnia (EUA), o novíssimo EX90 percorreu cerca de 250 km nos arredores de Los Angeles, em seu primeiro evento oficial. O SUV elétrico da marca sueca é a combinação perfeita de requinte e tecnologia visando a proteção, não apenas dos passageiros dentro do carro, mas também de elementos externos.

“Sabemos que o EX90 é o nosso modelo topo de linha, que reúne o máximo de tecnologia, conforto e segurança dos carros da Volvo. Também temos conhecimento que é um veículo exclusivo, assim como aconteceu durante os últimos anos com o XC90. A linha 90 é a nossa joia da coroa e estamos muito empolgados em ter mais um produto totalmente elétrico, ainda mais com este nível de requinte, para oferecer aos consumidores brasileiros”, garante Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, que continua.

“Todo o time da Volvo Car Brasil vem trabalhando nesta operação há alguns meses e, em breve, anunciaremos a data de chegada, assim como valores e versões do EX90 que estarão disponíveis por aqui”, revela Godoy.

O lançamento vem sendo fabricado nos Estados Unidos, mais precisamente nas cercanias de Charleston, na Carolina do Sul, desde junho. Alguns países como Canadá, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido receberão as primeiras unidades ainda em 2024.

O EX90 é o primeiro carro da Volvo impulsionado por tecnologia de computação central, uma tecnologia que possibilita alcançar um novo patamar de segurança para os carros. E a planta de Charleston foi a escolhida para dar vida à luxuosa novidade.

Nosso CEO, Jim Rowan, colocou o EX90 à prova nas últimas semanas. Junto com colegas, ele fez uma viagem pelo EX90 através dos Estados Unidos – da nossa fábrica nos arredores de Charleston, na Carolina do Sul, até a Califórnia.

“Com base nesta viagem, posso dizer com confiança que o EX90 é o melhor carro que já fizemos”, diz Jim Rowan. “Depois de dirigi-lo por 950 quilômetros através de três estados nos EUA em várias condições de direção e superfícies de estrada, só tenho memórias positivas. O carregamento, o manuseio, o conforto da condução, o silêncio da cabine e o sistema de som épico, a confiabilidade, a tecnologia e a sensação da interface – nunca dirigi um Volvo como este. O EX90 é o início de uma nova era para a Volvo Cars, e ela começa agora”, afirma Rowan.

“O Volvo EX90 incorpora nosso futuro como fabricante de carros totalmente elétricos, com veículos que continuamente melhoram ao longo do tempo graças à computação central e atualizações de software”, diz Jim Rowan. “É um testemunho de nossas capacidades de engenharia global e reafirma nossa posição como líder na mudança tecnológica em curso na indústria automotiva”, complementa o CEO.

Inovador, sustentável e espaçoso

Enraizado nos princípios de design escandinavo da Volvo, o EX90 oferece proporções modernas que otimizam a segurança, a eficiência e a estética. Graças à sua configuração de sete assentos, é um companheiro perfeito para toda a família, cheio de espaço para os seus sete lugares, versatilidade e conforto. Sem falar do compartimento dianteiro para bagagens, que contém 34 litros de capacidade.

Apesar de ser um carro de grande porte, sua eficiência aerodinâmica (Cx 0,29) chega a se comparar com modelos compactos, graças a todo o estudo de arrasto de ar, pelo qual o EX90 passou com louvor.

O EX90 se baseia na tecnologia VE, de próxima geração, com capacidade de 111 kWh e um alcance totalmente elétrico de até 600 km (ciclo WLTP), e capacidade de carregar de 10% a 80% em 30 minutos (em 250 kW). Mas não é só a capacidade de ir mais longe que faz do EX90 um carro realmente especial. Além da autonomia inigualável e de todo o luxo a bordo, é capaz de acelerar até 100 km/h em apenas 4,9 segundos, graças aos seus dois motores que, juntos, produzem 517 hp de potência.

O EX90 está projetado para ser o carro Volvo mais seguro da história, impulsionado por tecnologia de segurança passiva e ativa de próxima geração e software informado por um amplo conjunto de sensores. Eles são compostos por um LiDar com 8 câmeras, 5 radares e 12 sensores ultrassônicos, que auxiliam no “Safespace” technology.

Nascido inteligente e conectado, com Google integrado, o EX90 vem com um sistema central potente e está sempre conectado, por isso, pode ser melhorado com o tempo, através de atualizações de software. Essas atualizações são entregues pelos engenheiros de software da Volvo, habilitadas por IA e informadas pela coleta de dados em tempo real.

O computador de IA a bordo é construído na plataforma NVIDIA DRIVE®. Este sistema central, juntamente com a plataforma Snapdragon® Cockpit da Qualcomm Technologies, Inc. e software desenvolvido internamente pelos engenheiros da Volvo Cars, trabalham perfeitamente juntos para executar as funções principais dentro do carro, desde segurança e infotainment até gerenciamento da bateria. O resultado é uma experiência automotiva mais responsiva e conveniente.

Ainda sobre tecnologias, sua multimídia de última geração tem 14,5 polegadas e trabalha em conjunto com o cluster digital de 9 polegadas. E, como se não bastasse, ainda tem um Head-up Display de generosas 13,2 polegadas. Aos que gostam de um som poderoso para as músicas a bordo, o incrível sistema Bowers & Wilkins, com 25 alto-falantes, proporciona uma experiência sonora verdadeiramente imersiva.

E como destaques no âmbito da sustentabilidade, vem com madeira decorativa certificada pelo FSC. A parte têxtil que compõe o interior foi cuidadosamente confeccionada com materiais selecionados de fontes sustentáveis, incluindo polímeros oriundos de florestas na Suécia e na Finlândia. O EX90 é um testemunho das capacidades globais de engenharia da Volvo e reafirma sua posição como líder na mudança tecnológica em curso na indústria automotiva. (Fotos: Volvo Car/Divulgação).

Volvo EX90 Volvo EX90 Volvo EX90