Volvo bate recorde de vendas, com 1.799 caminhões em 2023

Com mais de 25 anos de atuação em seminovos, a Volvo é líder em vendas e referência entre os fabricantes que operam nesse segmento. Ao longo da história, já foram mais de 20 mil caminhões entregues.

“O resultado de 2023 é excepcional, fruto de um trabalho de mais de duas décadas para oferecer uma opção a mais para o transportador que deseja ter um caminhão com a garantia e respaldo da marca Volvo”, declara Rogério Kowalski, gerente comercial de seminovos Volvo.

Os 1.799 veículos foram comercializados por meio da rede de seminovos da Volvo, a primeira do gênero no Brasil, com uma única identidade visual e processos padronizados nas concessionárias da marca. Disponibilizando caminhões Volvo e também de outras marcas, o estoque das casas é integrado em um sistema único. Com a gestão da fábrica, todos os veículos passam pelo mesmo processo padrão, desde a cotação, avaliação, compra, reforma, reparos, venda e pós-venda. “Fomos a primeira montadora de caminhões do Brasil a estruturar uma rede nacional para esta finalidade. Temos um sistema único nas 106 concessionárias Volvo no país”, afirma Kowalski.

Negócios digitais

A marca também foi vanguarda com o portal digital seminovosvolvo.com.br, específico para ofertar os veículos em um site. Hoje, a rede é totalmente baseada numa plataforma online, iniciativa ainda inédita entre fabricantes de veículos comerciais. Historicamente, uma boa parte dos caminhões é vendida pela internet, sem mesmo o interessado ver o veículo presencialmente, tal a integridade do processo.

Confiança

Um caminhão que está na rede de seminovos Volvo é um veículo que passou por uma rígida inspeção, feita por técnicos treinados pela fábrica em avaliar um modelo usado. Após este processo, os veículos são higienizados e reparados, corrigindo os problemas técnicos, de peças desgastadas ou danificadas.

Eles possuem garantia de até 12 meses, com respaldo das concessionárias de Norte a Sul do Brasil. Se um transportador comprou um caminhão seminovo Volvo em determinada região e registrou um problema técnico em outra, ele será atendido em qualquer uma das casas do território brasileiro. Somente uma rede com abrangência nacional pode oferecer esse tipo de suporte.

Outro diferencial é a garantia de procedência. Os veículos estão registrados em nome da Volvo do Brasil, o que dá segurança aos compradores em relação ao proprietário anterior, ao histórico de multas ou outros tipos de embaraço de documentação. “Oferecemos qualidade, padrão e confiança únicos, que nos diferencia de qualquer outra empresa que atua nesse segmento”, finaliza Rogério Kowalski.