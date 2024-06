Volvo abre junho com condições especiais para todos os SUVs

Maio foi um mês excelente para a Volvo, e o lançamento do EX30 – que aconteceu na segunda quinzena – já mostrou uma aceleração nos resultados, evidenciando a aprovação do público pela novidade.

Para impulsionar ainda mais a tão aquecida fatia de mercado da qual a marca sueca passou a fazer parte com o novo compacto elétrico premium, o lançamento começa o mês com condições especiais de pagamento, ao lado de outras oportunidades que também favorecem os demais modelos da linha. As novas condições estão válidas desde o dia 5/06.

“O lançamento do EX30 veio para confirmar a nossa expectativa. Logo nos primeiros dias, pudemos ver um aumento de acessos ao site, além de um número maior de pessoas frequentando as concessionárias para conhecer e dirigir o carro. Isso nos motivou a definirmos condições especiais que vão fortalecer o bom desempenho da novidade, ainda mais, além dos outros modelos do portfólio”, afirma Christian Sahd, Diretor de Vendas Volvo Car Brasil.

Para o recém-chegado EX30, o cliente poderá contar com uma condição especial de pagamento, com uma entrada + 23 parcelas + parcela final. As parcelas vão a partir de R$ 2.894,03 na versão Core de entrada, chegando a R$ 3.682,59 na versão Ultra.

Benefícios não param no novíssimo EX30

Já as linhas XC40 e C40 na versão Plus com Single Motor estão com bônus especial em seu valor. Além disso, o cliente poderá optar por uma condição especial de pagamento com taxa 0% (70% de entrada + 24x), ou um bônus de R$ 20 mil utilizando um usado como parte do pagamento.

A linha XC60, por sua vez, continua com as condições apresentadas para o mês anterior, e todas as versões saem com R$ 30 mil de desconto em cima do preço público sugerido, ou programa com taxa zero e pagamento em 24x, mediante entrada de 60% do valor total. Além disso, caso o cliente opte por utilizar um veículo usado como parte de pagamento, ele ganha um bônus de R$ 20 mil (caso esse veículo seja de outra marca), e de R$ 30 mil (caso o veículo seja um Volvo).

Por fim, o XC90 tem seu preço reduzido em R$ 20 mil nas versões de entrada (Plus T8) e intermediária (Ultimate T8), bem como desconto de R$ 30 mil na versão topo de gama (Ultimate Dark). Assim como o XC60, há opção de financiamento com taxa zero e pagamento em 24x, mediante entrada de 60% do valor total, para todas as versões.

Como se não bastasse, caso o cliente opte por utilizar um veículo usado como parte de pagamento, ele ganha um bônus de R$ 40 mil (caso esse veículo seja de outra marca), e de R$ 60 mil (caso o veículo seja um Volvo). (Fotos: Volvo Car/Divulgação).