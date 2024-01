Volks usará ChatGPT, baseado em inteligência artificial ainda este ano

A Volkswagen está apresentando no CES 2024, a mais importante feira mundial de eletrônicos, realizada entre 9 e 12 de janeiro, os primeiros veículos em que o chatbot ChatGPT, baseado em inteligência artificial, é integrado ao seu assistente de voz. No futuro, os clientes terão acesso contínuo ao banco de dados de inteligência artificial em constante crescimento em todos os modelos Volkswagen equipados com o assistente de voz “IDA” e terão os conteúdos pesquisados lidos para eles enquanto dirigem.

O Cerence Chat Pro da parceira tecnológica Cerence Inc. é a base da nova função, que oferece uma integração inteligente única do ChatGPT em nível automotivo. A Volkswagen será a primeira fabricante de alto volume a oferecer o Chat GPT como item de série a partir do segundo trimestre de 2024 em muitos veículos de produção.

O novo chatbot é oferecido juntamente com a última geração de informação e entretenimento nos seguintes modelos: ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, além dos recém-lançados Tiguan e Passat, e o novo Golf. Viabilizada pelo Cerence Chat Pro, a integração do ChatGPT alinhada ao assistente de voz da Volkswagen proporciona uma grande variedade de novas capacitações que vão muito além do controle de voz. O assistente de voz IDA pode, por exemplo, ser utilizado para controlar os sistemas de informação e entretenimento, navegação e ar-condicionado, ou para responder perguntas sobre assuntos gerais. No futuro, a Inteligência Artificial (IA) fornecerá informações adicionais em resposta às perguntas que forem além disso como parte de suas capacitações em contínua expansão. Isso pode ser útil em vários níveis durante uma viagem de carro: enriquecer conversas, esclarecer dúvidas, interagir em linguagem intuitiva, receber informações específicas sobre o veículo e muito mais, tudo sem precisar usar as mãos.

Para a pessoa atrás do volante, nada muda. Não há necessidade de criar uma nova conta, instalar um novo aplicativo ou ativar o ChatGPT: o assistente de voz é ativado com a saudação “Hello IDA” (“Olá IDA”) ou pressionando um botão no volante. O sistema automaticamente prioriza se uma função do veículo deve ser executada, um destino deve ser procurado ou a temperatura deve ser ajustada. Se o pedido não puder ser respondido pelo sistema da Volkswagen, será automaticamente encaminhado para a Inteligência Artificial e será respondido com a voz familiar da Volkswagen.

O ChatGPT não tem acesso a qualquer dado do veículo: perguntas e respostas são deletadas imediatamente para garantir o máximo nível de proteção de dados. Isso é facilitado pelo Cerence Chat Pro, que auxilia uma grande variedade de fontes, incluindo o ChatGPT, a permitir que o IDA forneça respostas adequadas e relevantes para praticamente qualquer dúvida imaginável. O recurso também prioriza a segurança e a integração sem descontinuidade com uma miríade de capacitações do IDA, facilitando o uso para os motoristas.

“A Volkswagen sempre democratizou a tecnologia e a tornou acessível para muitos. Isto está simplesmente integrado ao nosso DNA. Como consequência, somos agora a primeira fabricante automotiva a tornar essa tecnologia inovadora um item de série em veículos dos segmentos compacto para cima. Graças à integração do ChatGPT e à forte colaboração de nossa parceira Cerence, estamos oferecendo aos nossos motoristas um valor adicional e acesso direto à ferramenta de pesquisa baseada na Inteligência Artificial. Isso também reforça a força inovadora de nossos produtos”, afirma Kai Grünitz, membro do Conselho de Administração da Marca Volkswagen, encarregado do Desenvolvimento Técnico.

“Estamos orgulhosos por utilizar nossa experiência automotiva e nossa longa parceria com a Volkswagen para oferecer aos seus clientes inovações que impulsionam a IA generativa e grandes modelos de linguagem – mesmo depois deles terem adquirido um veículo”, diz Stefan Ortmanns, CEO da Cerence. “Com o Cerence Chat Pro, a VW é empoderada com uma integração do ChatGPT em nível automotivo que oferece uma flexibilidade inigualável, customização e facilidade de desenvolvimento enquanto prioriza a segurança e usabilidade pelos motoristas. Ao olharmos para o futuro, a Volkswagen e a Cerence irão explorar sua colaboração para projetar uma nova experiência de uso baseada num grande modelo de linguagem como base para a nova geração do assistente de bordo dos carros da Volkswagen”.