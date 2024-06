Ventura inaugura sete concessionários em um mês

Uma das fabricantes de embarcações mais tradicionais do país, a Ventura vem acelerando sua expansão neste final de primeiro semestre. No dia 23 de maio, a empresa inaugurou um novo concessionário em Uberlândia (MG). E tem agendadas a abertura de mais seis novas lojas em junho: Angra dos Reis (RJ), Petrolina (BA), Parnaíba (PI), Araguaína (TO), São José dos Campos (SP) e Manaus (AM).

Referência nacional em embarcações e veículos recreativos para off-road, como quadriciclos, além de uma linha 100% elétrica composta por bikes, motos e moto aquática, a empresa celebra 40 anos de fundação e está em franca expansão. O objetivo é claro: levar aos clientes de todas as regiões do Brasil a oportunidade de se aproximarem da linha de produtos da empresa, desfrutando de um portfólio completo.

Carlos Motta, um dos proprietários da Ventura, anima-se com a chegada dos novos distribuidores e anuncia. “Estamos buscando novos parceiros comerciais em outras praças, principalmente nos Estados do Paraná, Pará, Maranhão e Pernambuco”, antecipa.

Com o propósito de moldar o futuro da navegação e descobrir oportunidades únicas em um mercado em expansão, por intermédio de produtos que ofereçam experiências inesquecíveis aos usuários, seja na terra ou na água, com motores a combustão ou elétricos, a empresa trabalha na expansão da rede de distribuidores como uma estratégia central desse plano.

“A expansão da Ventura faz parte de um projeto arquitetado uma década atrás e que hoje vem se tornando um case de sucesso, resultando na empresa mais desejada do mercado de lazer. Além das embarcações, que são o coração da empresa, temos uma família completa de quadriciclos, motos aquáticas, além da linha 100% elétrica. Essa diversidade do portfólio é um dos segredos para garantir a atratividade para promover a chegada de novos concessionários”, garante Motta. (Fotos: Ventura/Divulgação).