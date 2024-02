Tudo pronto para o Sul-Brasileiro de Kart

Está tudo pronto para o Campeonato Sul-Brasileiro de Kart. A 27ª edição da competição será disputada de 21 a 23 de março, no Kartódromo Ayrton Senna, em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. A promoção e organização serão do Kart Clube de Pato Branco, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

O último teste para a competição aconteceu no último sábado, com a realização do Open. Depois de belas provas, foram campeões Pietro Sorbara, nas categorias Mirim e Cadete; Flavio Pacheco, na F-4 196 Kg; Rafael P. Machado, na F-4 Júnior; Davi Osachuki, na F-4 Graduados; e Flaviano Ramos, na categoria F-4 Sênior.

Resultado do Open do Sul-Brasileiro de Kart:

Categoria Mirim:

1.º) Pietro Sorbara, 14 voltas em 12m29s399;

2.º) Igor Ohpis, a 0s114;

3.º) Lorenzo Kuhn, a 4s750;

4.º) Sanito Cruz Neto, a 30s502.

Categoria F-4 195 Kg:

1.º) Flavio Pacheco, 20 voltas em 15m43s167;

2.º) Teilomar Piovesan, a 3s579;

3.º) Fabio Larini, a 6s475;

4.º) Helton Zancanaro, a 9s005;

5.º) José M. Zorzetto, a 12s381;

6.º) Ricardo Cavazzola, a 12s775;

7.º) Rafael Pedrotti, a 14s989;

8.º) Sandro A. Lazaron, a 17s556;

9.º) Jevan A. Dalla Valle, a 23s028;

10.º) Guilherme Bertinato, a 25s524;

11.º) Jefferson de Paula, a 36s804;

12.º) Fernando Marques, a 1 volta.

Categoria F-4 Júnior:

1.º) Rafael P. Machado, 17 voltas em 12m56s893;

2.º) Lucas de A. Kuhn, a 0s510;

3.º) Caio Zorzetto, a 4s776;

4.º) Arthur Machado, a 7s729;

5.º) Christian Coninch, a 7s880;

6.º) Antonio Delevati, a 7s961.

Categoria Cadete:

1.º) Pietro Sorbara, 14 voltas em 11m13s232;

2.º) Luis Henrique M. Costa, a 8s395;

3.º) Felipe C. de C. Rodrigues, a 13s669;

4.º) Nicolas Gabriel Weiss, a 13s761;

5ֻ.º) Alberto Tormem, a 35s210.

Categoria F-4 Graduados:

1.º) Davi Osachuki, 20 voltas em 16m03s351;

2.º) Yuri Gabriel Lopes, a 4s737;

3.ºֻ) Yasmin M. Weiss, a 13s090.

Categoria F-4 Sênior:

1.º) Flaviano Ramos, 20 voltas em 15m58s675;

2.º) Rodrigo Dagostini, a 2s504;

3.º) Alexandre Landin, a 5s099;

4.º) Nicolas Zaparolli, a 9s024;

5.º) Auber Miola, a 11s097;

6.º) Vilson Brillinger, a 13s408;

7.º) Eloy R. Lattmann, a 21s996;

8.º) Iury Mucelin, a 1 volta;

9.º) Lucian Brandalize, a 1 volta.

Texto: Luiz Aparecido da Silva.

Fotos: Eni Alves/Divulgação.