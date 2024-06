Triumph lança grupo de consórcio para motos grandes

Devido ao sucesso de vendas, a Triumph Motorcycles Brasil lança mais umgrupo de consórcio este agora destinado à sua linha de motos grandes incluindo toda linha Tiger, visando tornar a aquisição de uma Triumph mais acessível e vantajosa.

O plano permite que o cliente adquira uma motocicleta Triumph sem taxa de adesão e sem juros, facilitando o planejamento financeiro a longo prazo. Com 2.000 cotas e prazos com até 100 meses para pagar, é possível escolher a opção que melhor se adapta a cada orçamento. O valor das parcelas, que começam em R$ 889,35, varia de acordo com o crédito escolhido, atendendo diferentes necessidades e preferências.

Confira as condições: Para Crédito de R$ 70 mil, parcelas de R$ 889,35; Crédito de R$ 80 mil, parcelas de R$ 1.016,40; Crédito de 90 mil, parcelas de R$ 1.143,45; Crédito de R$ 100 mil, parcelas de R$ 1.270,50; Crédito de R$ 110 mil, parcelas de R$ 1.397,55; Crédito de R$ 120 mil, parcelas de R$ 1.524,60; Crédito de R$ 130 mil, parcelas de R$ 1.651.65; e para Crédito de R$ 140 mil, parcelas de R$ 1.778,70.

Família Tiger 900

As motocicletas da família Tiger 900 oferecem mais potência, torque, capacidade e conforto. Considerada líder de categoria no país e eleita com selo de Melhor Valor de Revenda na categoria BigTrail até 900cc pela Autoinforme, a linha inclui a Tiger 900 GT, GT Pro e Rally Pro, cada uma fornecendo um aumento significativo no desempenho e nas especificações tecnológicas.

Família Tiger 1200

Já a linha Tiger 1200 vem equipada de novos recursos e aprimoramentos, com atualizações voltadas ao maior conforto e tecnologia. O motor triplo de 1.160cc de potência oferece uma experiência de pilotagem ainda mais refinada, com nova calibração de motor, alterações no virabrequim, no rotor do alternador e no balanceador, fazendo com que o modelo tenha uma entrega de torque de baixa rotação mais suave e precisa.

Bônus fidelidade

Os participantes do grupo também terão um bônus fidelidade de 2% para a aquisição de novas motocicletas Triumph na rede de concessionárias, além de seguro de vida incluso. Os valores financiados serão reajustados semestralmente de acordo com o IPCA, garantindo que o investimento mantenha o valor real ao longo do tempo. Além disso, um fundo de reserva de 1% está incluso para oferecer maior segurança aos clientes.

Com condições atrativas, o novo grupo de financiamento da Triumph é a melhor opção para quem deseja adquirir uma moto de alta cilindrada com tranquilidade e segurança financeira. (Foto: Trumph/Divulgação).