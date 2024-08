Transações de veículos usados têm o melhor resultado anual em julho

No mês de julho, de acordo com levantamento da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, as transferências de veículos usados alcançaram o melhor resultado anual, superior a 1,46 milhão de unidades, e registraram alta de 13,27% sobre junho. O aumento foi ainda mais expressivo na comparação com julho de 2023, 20,47%. E o total acumulado dos sete meses aponta 8,8 milhões de unidades usadas negociadas e crescimento de 9,23% sobre igual período do ano passado.

“O mês de julho teve 23 dias úteis, contra 20 em junho, o que favoreceu tanto os emplacamentos de veículos O km como as transferências de seminovos e usados. É importante ressaltar que todos os segmentos apresentaram altas significativas, na comparação com junho de 2024, com julho de 2023 e, no acumulado do ano, nota-se apenas uma pequena retração entre os ônibus usados. Os demais segmentos também avançaram no confronto com os primeiros sete meses do ano passado”, afirma o Presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

Desempenho por segmento

• As trocas de titularidade para automóveis e comerciais leves usados, em julho, aumentaram 13,46% na comparação com junho e 20,12% sobre julho do ano passado. O crescimento no acumulado do ano é de 9,56%. Os modelos usados com até 3 anos de fabricação representam 12% das transferências realizadas em julho e, no acumulado dos sete meses, respondem por 11% do total.

• O segmento de caminhões usados obteve crescimento de 12,58% em julho sobre o mês anterior e importante aumento de 18% sobre julho do ano passado. O acumulado do ano também é positivo, com leve alta de 1,76%.

• Os implementos rodoviários usados obtiveram a maior alta de todos os segmentos no mês de julho, chegando a 23,24%, na comparação com junho. O confronto com julho de 2023 também foi bastante favorável, apontando um aumento de 19,44%. E o acumulado do ano revela crescimento de 2,84%, maior que o anotado pelos caminhões usados.

• As transferências de ônibus usados registraram alta expressiva de 20,62% em julho sobre junho. A comparação com julho de 2023 revela crescimento de 6,94%. O acumulado de janeiro a julho de 2024 traz uma leve retração, de 4,3%.

• Em julho, as transferências de motocicletas usadas aumentaram 12,36% sobre o mês anterior e obtiveram importante alta, de 22,34%, sobre julho do ano passado. No acumulado dos sete meses de 2024, o crescimento nas transações de motos usadas chegou a 9,6%. (Ilustrações: Fenabrave/Divulgação).