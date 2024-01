Suzuki Haojue cresce 80% e Suzuki, 54%, em 2023

A J. Toledo e a JTZ Motors começam o ano com muito a comemorar. As principais marcas representadas pelos grupos no Brasil fecharam 2023 com crescimento além das expectativas. A Suzuki Haojue, com os modelos de baixa cilindrada, cresceu 80% em emplacamentos, e a Suzuki, com as motos de alta cilindrada, registrou crescimento de 54%, em comparação aos números de 2022. O levantamento foi feito com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

De acordo com o informativo da Fenabrave, a Suzuki Haojue ganhou duas posições no ranking das marcas mais emplacadas, saltando de 7º lugar em 2022 para 5º em 2023. Vale destacar a nova marca da JTZ, a Zontes, de motos premium de média cilindrada, que foi lançada em março do ano passado e também já figura no ranking das marcas da Fenabrave.

Os modelos mais vendidos da Suzuki Haojue em 2023 foram a city DR 160 e a trail NK 150. Já entre os modelos Suzuki, destaque para a naked GSX-S750 e a superesportiva Hayabusa.

“O desempenho positivo de nossas principais marcas é resultado de uma nova estratégia dos grupos, como investimento em marketing digital, ampliação da rede de concessionárias e o fortalecimento e reconhecimento de nossas marcas, tanto pelo mercado quanto pelo consumidor”, avalia a diretora de Marketing, Fernanda Toledo.

Fernanda complementa: “Além de trazermos uma nova marca de motos premium de média cilindrada para o Brasil, retomamos as parcerias com influenciadores e com jornalistas especializados, lançamos o Ciclo Haojue, participamos de eventos, ganhamos prêmios. Foi um ano intenso e os números comprovam isso”.