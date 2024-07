Stellantis abre vagas para Programa de Estágio 2024

Estão abertas as inscrições para a 3ª rodada do Programa de Estágio 2024 da Stellantis. Nesta nova etapa, estão sendo ofertadas mais de 200 vagas para as cidades de Betim, Belo Horizonte, Nova Lima e Itaúna (Minas Gerais), Goiana e Recife (Pernambuco), Brasília (DF), Jaboatão e São Paulo (São Paulo) e Porto Real (Rio de Janeiro). Os interessados podem ser inscrever até o dia 12 de agosto e os selecionados começarão o programa em setembro/outubro de 2024.

Para se candidatarem, os alunos e alunas devem estar cursando graduação nas áreas de: Administração, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Direito, Gestão de Projetos, Pedagogia, Design de Produto, Economia, Engenharia Automotiva, Engenharia de Controle e Automação, Finanças, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, dentre outras. Além disso, é necessária a previsão de formação entre 2025 e 2027 (conforme modalidade do curso).

O Programa Stellantis de Estágio 2024 terá duração de um ano e meio a dois anos. Além da bolsa-auxílio, o programa conta com diversos outros benefícios. Entre eles, estão transporte, alimentação, plano de saúde, seguro de vida, além da parceria com Wellhub (antigo Gympass). A carga horária é de seis horas diárias, com 1h de intervalo.

A Stellantis tem como propósito incentivar o desenvolvimento de estudantes por meio de uma jornada de aprendizado focada em sua formação profissional, fornecendo acesso à uma trilha de desenvolvimento em que poderão se preparar para solucionar os desafios dentro e fora da organização.

Todas as etapas do programa de estágio serão realizadas de forma online. As inscrições podem ser realizadas através do site: https://www.estagiostellantis2024.com.br/. (Foto: Stellantis/Divulgação).