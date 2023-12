Stellantis abre vagas para o “Programa de Estágio 40+”

Com o intuito de valorizar a diversidade e inclusão no ambiente industrial, a Stellantis acaba de iniciar o Programa de Estágio 40+ para que estudantes universitários com 40 anos ou mais possam alcançar novos aprendizados no setor automotivo. Além disso, as vagas são uma excelente oportunidade de recolocação no mercado para pessoas que fizeram alguma mudança de carreira ou privilegiaram outros fatores que atrasaram a entrada na universidade. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até janeiro. Os selecionados começarão o estágio em março/abril de 2024.

“Nos processos seletivos da Stellantis, avaliamos as pessoas com base em suas qualificações e nas necessidades do negócio. Por isso, impulsionamos candidaturas de todas as identidades de gênero, idade, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual e deficiência. Acreditamos que equipes diversas nos permitirão responder melhor às necessidades dos nossos clientes”, explica Massimo Cavallo, vice-presidente sênior de Recursos Humanos e Transformação para a América do Sul. “Ao participar deste programa, o estudante selecionado terá a chance de realizar seus sonhos profissionais, além de contribuir ativamente com o futuro da mobilidade e com a interação entre as multigerações nesse universo automotivo. E a empresa só tem a ganhar com isso”, completa.

Os pré-requisitos necessários para participar do Programa Estágio Stellantis 40+ são: ter 40 anos de idade ou mais e estar cursando administração, ciência de dados, ciências contábeis, design de produto, economia, engenharias (automação, de controle e automação, de produção, de sistemas, elétrica, eletroeletrônica, mecânica e mecatrônica), logística, marketing, matemática ou sistemas de informação. Vale ressaltar, ainda, que as oportunidades são para trabalhar presencialmente nas cidades de Betim (MG) e Itaúna (MG) e de forma híbrida em Curitiba (PR) ou São Paulo (SP).

Entre os benefícios que o programa oferece, estão bolsa-auxílio, transporte, alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, parceria com Gympass, entre outros. O processo seletivo será realizado de forma on-line, contando com etapas como testes e dinâmicas em grupo.

A estudante de administração Danielle Barcelos Coelho, de 42 anos, teve a oportunidade de iniciar o estágio na área de Manufatura WPI da Stellantis e conta ter encontrado um ambiente acolhedor e receptivo, além de muito aprendizado. “Todos foram atenciosos e solícitos na minha chegada. Tenho aprendido muito sobre gestão e indústria com pessoas focadas que tentam ajudar no meu desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. É uma oportunidade única de estar em uma empresa líder mundial em seu segmento, o que me leva a ter uma experiencia global e um conhecimento profissional cada dia mais evolutivo”, afirma.

Para mais informações, dúvidas e/ou realizar as inscrições para o Programa Estágio Stellantis 40+, acesse o link: https://www.suajornadastellantis.com.br/.