SERES Aito M9 é lançado na China e chega ao Brasil ainda em 2024

O Aito M9, SUV Premium de alto luxo fabricado pela SERES com tecnologia Huawei, foi lançado na terça-feira (26 de dezembro) na China, em versões puramente elétrico (BEV) e com autonomia estendida (EREV). O modelo, considerado o carro inteligente por excelência, possui tecnologia de ponta que proporciona altos níveis de desempenho e eficiência energética, está em processo de pré-venda na China e chegará ao Brasil ainda em 2024, em data a ser definida pela SERES Brasil.

A aparência do SERES M9 (nome que o modelo terá no Brasil) é arrojada, imponente e luxuosa: comprimento de 5,230 metros, largura de 1,999 metros, altura de 1,800 metros e distância entre-eixos de 3,110 metros.

O habitáculo apresenta um design de três telas de 75 polegadas complementado pelo cockpit inteligente HarmonyOS 4.0 da Huawei, incorporando uma estética interior simétrica. A integração do AR-HUD da Huawei, introduz uma navegação inovadora em realidade aumentada combinada com condução inteligente, estabelecendo novos padrões para melhores experiências de condução.

O interior possui seis assentos ajustáveis eletricamente dispostos em três fileiras, possibilitando configurações de 3, 4, 5 ou 6 lugares, conforme a necessidade dos usuários, ou em lounge. O cockpit HarmonyOS 4 e o sistema de direção inteligente Huawei ADS (Assistance Drive System) possibilitam uma experiência de direção interativa, intuitiva e extremamente confortável. Todos os encostos têm telas de infoentretenimento; opcionalmente, o M9 pode ter tela retrátil que desce a partir do teto com projetor na parte traseira. Os faróis permitem projetar imagens e filmes em uma parede ou tela branca na frente do SUV, graças a uma tecnologia exclusiva dos faróis.

Outras soluções incorporadas ao M9 são a integração do Huawei AR-HUD, o Huawei DATS 3.0 (sistema de controle de torque adaptativo dinâmico), o Huawei MFSS (Sistema de detecção de fusão multimodal) e o Huawei xMotion para controlar o carro.

Na versão EREV, o chassi de liga de alumínio abriga dois motores elétricos (traseiro de 200 kW e dianteiro de 165 kW) e uma versão elétrica híbrida plug-in com extensor de autonomia 1.5T (112 kW), que permite acelerar de 0 a 100 km/h em 4,9. Já o SERES M9 BEV tem motores elétricos dianteiro e traseiro com 160 kW e 230 kW, respectivamente, e pode ir de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos.

O SERES M9 EREV oferece duas opções de baterias com capacidades de 42 kWh e 52 kWh e autonomias de 225 km e 275 km, respectivamente. O alcance combinado é de 1.362 km e 1.402 km com tanque cheio de combustível e carga total das baterias. No SERES M9 BEV, alimentado por uma bateria de 100 kWh com alcance de 630 km e é baseado na plataforma de alta tensão Giant Whale 800 V da Huawei, o que lhe confere um alcance de 150 km com uma carga de 5 minutos. Todos esses números de autonomia foram obtidos de acordo com o ciclo chinês CLTC.

O M9 emprega uma inovadora carroceria traseira de injeção única, na qual 80% do seu volume consiste em liga de alumínio. Com 12 zonas utilizando aço estampado a quente de grau 2.000 MPa, o veículo garante integridade estrutural robusta. Os recursos de segurança padrão incluem 9 airbags, 16 pontos de segurança, cintos de segurança pré tensionados para maior segurança e maçanetas mecânicas nas quatro portas para auxiliar em emergências. Além disso, sua estrutura inclui 11 cavidades protetoras, ampliando a absorção de energia no caso de impacto lateral.

No M9, a bateria fica em um gabinete de segurança de cinco camadas e utiliza tecnologia abrangente de prevenção de fuga térmica de alta tensão, com proteção de segurança térmica de 10 camadas para evitar cenários extremos de fuga térmica da bateria.

Fontes do mercado revelaram que o modelo já recebeu 54.000 encomendas desde o início das pré-vendas, em 25 de setembro, o que indica que os consumidores já pagaram depósitos para reservar o modelo sem ver o carro real. O presidente da SERES, Zhang Xinghai, fez visitas aos principais fornecedores do SERES M9 para supervisionar os trabalhos de preparação.