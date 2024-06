Senna Brands recebe troféu da NBA em encontro histórico

No dia 7 de junho, um encontro memorável uniu dois esportes que mexem com a paixão dos brasileiros. O troféu do Grande Prêmio do Brasil de 1991, conquistado por Ayrton Senna em Interlagos e o troféu Larry O’Brien, da liga de basquete dos EUA, estiveram lado a lado pela primeira vez. A ação celebra os 30 anos do legado do tricampeão e marca uma parceria entre a NBA e a Senna Brands, empresa que gerencia as marcas ligadas ao piloto brasileiro.

“A marca Senna e a NBA possuem muitas conexões e estão muito voltadas em promover experiências inesquecíveis para os fãs. O ano de 2024 é especial para nós, pois celebramos o legado de Ayrton Senna e, com este encontro, temos a oportunidade de nos aproximar de novos públicos. O troféu de Interlagos em 1991 é simbólico e representa os valores de superação que o Ayrton defendeu ao longo da carreira”, Ana Simões, CMO da Senna Brands.

Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil, expressou o orgulho dessa iniciativa para as duas organizações. “A NBA promove encontros do troféu Larry O’Brien com outros troféus simbólicos, e agora tivemos o prazer de colocá-lo ao lado de um troféu que possui uma importância imensa para o esporte brasileiro. A vitória de 1991 em Interlagos tem um valor histórico e emocional que vai além de meras conquistas esportivas. Ayrton Senna era uma figura que parava o Brasil inteiro, e naquele dia não foi diferente. Portanto, estar próximo deste troféu e poder realizar esse encontro é motivo de grande orgulho para todos nós”, afirmou.

O troféu do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é emblemático na carreira vitoriosa de Ayrton Senna pois, além de ter sido a primeira vitória do piloto em Interlagos, foi uma conquista fruto de muito esforço físico. Antes de completar as 71 voltas no autódromo, o piloto brasileiro foi perdendo as marchas do carro e terminou a prova apenas com a 6ª marcha. No pódio, Ayrton mal tinha forças para levantar o troféu de metal prateado de pouco mais de 4 kg.

O troféu Larry O’Brien está exposto na NBA House 2024, o maior espaço para fãs de basquete do Brasil, montado no Parque Villa-Lobos entre os dias 6 e 23 de junho, período das finais entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. A peça homenageia o terceiro comissário da liga, responsável por iniciativas cruciais para o crescimento da organização. Entre as atualizações recentes no design do troféu, estão a inclusão de dois discos na base para listar os campeões da NBA e a nova logo NBA Finals. A estreia do troféu da NBA ocorreu no ano de 1984, mesmo ano em que Ayrton Senna começou a carreira na Fórmula 1, como piloto da equipe Toleman. Na época, o jovem Senna já havia deixado sua marca na Fórmula 3, onde venceu o título do ano interior e chamou a atenção de equipes da categoria principal. (Fotos: Senna Brands/Wander Roberto/Inovafoto/Divulgação).