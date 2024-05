Scooters Shineray Urban 150 EFI chega para revolucionar mercado

A Shineray do Brasil inova mais uma vez e apresenta uma scooter inédita, que inaugura uma nova era para esse tipo de modelo na montadora. Estilo, modernidade, conectividade e segurança definem a Urban 150 EFI, um projeto que traz no seu DNA agilidade e acabamento premium, além de muita conectividade.

A modernidade está presente em cada linha da scooter e nos vários equipamentos e na tecnologia, com estrutura compacta e motor potente que garantem muita eficiência. A Urban tem alma aventureira e está disponível em uma cor inédita – azul turquesa, além das tradicionais preta, branca e vermelha, o que realça o visual do modelo de 150 cilindradas já disponível nas lojas pelo preço público sugerido (PPS) de R$ 16.290.

Elevando o nível da conectividade e tecnologia

A nova Urban é um veículo ágil, pronto para atender as demandas urbanas e entregar também facilidades ao condutor, como chave presencial e porta-USB. Preparada para cada curva, a Urban 150 EFI traz painel digital LCD colorido com GPS e conectividade sem fio com o celular. É possível fazer o espelhamento e navegação (utilizando o sotfware Carbit Ride).

Além da segurança

A Urban também redefine o jogo quando se fala em segurança. Por isso, conta com freio ABS nas duas rodas, controle de tração e faróis full led para garantir a segurança em qualquer situação. A velocidade máxima é de até 110km/h e torque máximo de 13N.m /6.000rpm. A tecnologia da injeção eletrônica, já conhecida, entrega a economia na rodagem.

A função Start-Stop é outra funcionalidade inédita que a Urban traz; além de melhorar o consumo de combustível, ajuda na redução da emissão de CO2.

“Se reinventar faz parte da Shineray e a Urban é um indício dos nossos próximos passos. Esse é um modelo desenhado para as ruas, com conectividade, e traz várias novidades, como a chave presencial. É uma moto de desempenho e acabamento superior, temos certeza que vai encantar o público”, explica o diretor de Supply Chain da Shineray do Brasil, Thomas Medeiros. (Fotos: Ricardo Henri/Divulgação).