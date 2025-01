Scania Serviços Financeiros anuncia novo presidente

A Scania Serviços Financeiros Brasil tem novo presidente: Oscar Jaern, ex-CEO da Scania Argentina. O sueco substitui o compatriota Martin Sörensson, que assumirá como diretor-geral da Scania Ibérica, que agrega os mercados de Portugal e Espanha. Para liderar a empresa na Argentina chegará Sebastián Figueroa, que estava justamente na Scania Ibérica. Os três já iniciaram as funções em 1.º de janeiro de 2025.

“É muito bom voltar a trabalhar no Brasil e tenho certeza que vou contribuir para oferecer aos clientes as melhores opções financeiras disponíveis. Minha expectativa é continuar posicionando os Serviços Financeiros Scania como um motor de crescimento de negócios, apoiando a Scania e a rede de concessionárias com soluções financeiras personalizadas tanto pelo financiamento via Scania Banco, quanto pelo Consórcio e por meio da Corretora de Seguros Scania”, afirma Oscar Jaern, o novo presidente da Scania Serviços Financeiros Brasil. “Continuaremos, incansavelmente, trazendo aos clientes soluções completas de transporte para fortalecer nossas parcerias, impulsionar o crescimento sustentável e atrair mais negócios em um mercado dinâmico. Somos responsáveis, em média, por 50% das escolhas dos clientes do total das vendas da Scania e queremos avançar ainda mais neste apoio”.

Oscar Jaern trabalhou no Brasil de 2014 a 2019 como diretor-geral das Casas Scania Cavese (SC) e Suvesa (RS). Foi quando aceitou o desafio de ser o diretor-geral da Scania Peru e ficou por lá até 2022. Desde então, era o CEO da Scania Argentina e chegará ao Brasil para assumir o maior desafio da carreira, que começou na Scania em 2003 na função de trainee de Vendas e Marketing.

Oscar tem 45 anos, é casado, pai de três filhos (um dos quais nasceu em São Paulo) e tem mestrado em Ciências Econômicas pela Stockholm School of Economics.

Um ano recorde no Brasil

O ano de 2024 foi histórico para a Scania Serviços Financeiros Brasil, formada pelo Banco, Consórcio e Corretora. No Scania Banco, foram 7.800 contratos de financiamentos de caminhões (alta de cerca de 10%) e 310 de ônibus, o que representou por volta de 50% de todos os veículos vendidos pela Scania. Já o Scania Consórcio teve 3.500 cotas vendidas para mais de 2.000 clientes, sendo 60% de novos participantes, o que fortalece esta modalidade de aquisição como uma ferramenta de relacionamento e prospecção para a marca. Por fim, a Scania Corretora de Seguros encerra o ano com o maior portfólio de seguros prestamistas, com mais de 3.700 apólices, 56% de crescimento nos seguros de casco e comemorando a assinatura da maior apólice da história, com mais de 1.000 itens segurados para o cliente Reiter Log (RS). Para suportar esse incremento de vendas, foram realizadas 45.000 análises de crédito.

Os programas de relacionamento do Scania Consórcio movimentaram mais de 850 clientes em eventos nacionais e internacionais (em viagens para desenvolvimento profissional); e foram sorteados 16 caminhões e pela primeira vez um chassi de ônibus, durante a Lat.Bus. Houve o primeiro evento voltado exclusivamente às mulheres empresárias do transporte, o chamado SuperW, com visita à matriz da Scania em Södertälje, Suécia.

Serviços Financeiros focados em atender as necessidades do cliente

A Scania Serviços Financeiros oferece um portfólio completo de soluções financeiras projetadas para maximizar a experiência dos clientes com a marca.

O Scania Banco é indicado aos clientes que necessitam de crédito imediato para aquisição de produtos com linhas Finame (TFB e TLP), CDC (crédito direto ao consumidor) e Leasing. O Scania Banco busca sempre proporcionar condições de financiamento flexíveis que atendam às necessidades individuais, desta forma a garantir maior controle sobre custos e riscos. As condições de pagamento são atrativas para facilitar a aquisição de veículos e equipamentos e o atendimento personalizado presta uma consultoria financeira especializada.

Já o Consórcio atende àqueles que precisam planejar o aumento ou renovação da frota com prazos de até 100 meses.​ Não há juros e tem o menor custo para parcelar um bem, ou seja, todo mês um percentual do produto que está sendo adquirido é pago e, no final do plano, não existem diferenças ou resíduos. A taxa de administração é diluída ao longo do plano. No Consórcio Scania não se cobram diversas taxas, que são aplicadas por outras administradoras. Todos os meses o consorciado pode ser contemplado por sorteio ou por lance nas assembleias.

Outro braço dos Serviços Financeiros é a Scania Corretora, que oferece seguros para cobrir desde danos ao veículo (casco) até proteção ao motorista e carga; e seguro prestamista para cobrir o saldo devedor do financiamento ou consórcio. ​Fornece suporte rápido e eficiente em todas as situações, além de atendimento especializado com a equipe pronta para proporcionar as opções mais viáveis de seguro, de acordo com as necessidades do cliente. (Foto: Scania/Divulgação).