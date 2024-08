Revo apresenta picape para uso das Forças Armadas

A Revo acaba de apresentar ao mercado nacional uma nova proposta de veículo adaptado para uso em operações militares. Concebida pela equipe de Engenharia de Protótipos da empresa, a picape Mitsubishi L200 Triton Militarizada recebeu diversos aprimoramentos para adequá-la às necessidades apontadas pelas Forças Armadas.

Maior empresa de adaptação veicular do Brasil, a Revo produz uma linha completa de veículos especiais para diferentes finalidades de uso, como ambulâncias, viaturas para uso policial, frotas de transporte, caminhões especiais, veículos para combate a incêndios, lazer personalizado, veículos desenvolvidos para atividades vinculadas ao agronegócio e motocicletas especiais, além de contar com uma linha de produção interna para blindagens. E, agora, também, modelos perfeitamente direcionados a atividades ligadas à Defesa.

O CEO da Revo, Flavio Padovan, animou-se com o primeiro protótipo. “A Mitsubishi L200 Triton Militarizada passou por uma transformação completa, o que elevou suas capacidades com o propósito de atender às mais rigorosas demandas desse segmento. Desde sua estrutura até o sistema elétrico, cada detalhe foi reforçado para suportar estresses mecânicos e ambientais extremos”, explicou.

O modelo recebeu dezenas de transformações. Externamente, salta aos olhos a cor Verde Floresta e a adoção de um snorkel, que eleva a instalação do filtro de ar do motor e possibilita a travessia de até 1 metro de profundidade em terrenos alagados, além de ter suspensão elevada em 2 polegadas. “Essas alterações não só colocam essa picape em condições ideais para atravessar riachos, por exemplo, como ampliam sua performance em situações mais radicais de off-road”, destacou Padovan.

Outros destaques externos que demarcam a forte personalidade da Mitsubishi L200 Triton Militarizada:

Guincho com capacidade de 12.000 libras (cerca de 5.440 kg), ferramentas de apoio (pá, picareta e machado), além de um galão de combustível de 20 litros e suporte removível;

Protetores nos faróis, lanternas e olhos de gato asseguram que o veículo mantenha sua visibilidade e segurança, enquanto um robusto sistema de proteção na caçamba oferece segurança aos ocupantes e flexibilidade para carga;

Para-choque frontal reforçado com quebra-mato para transpor terrenos com vegetação mais alta e lâmina vertical acoplada ao para-choque dianteiro para corte de fios (o objetivo é proteger o para-brisa), além de um sistema de proteção contra tombamentos na caçamba a fim de proteger os acompanhantes, feitos em estrutura de aço Schedule (mesmo material utilizado em usinas de petróleo, capaz de suportar grandes forças de deformação e rompimento);

Ainda na caçamba, a L200 Triton Militarizada recebe capota de lona e 2 bancos reclináveis, equipados com cintos de segurança que transportam até 4 pessoas (tropas militares), mas que podem ser rebatidos para que a caçamba seja utilizada para transporte de pequenas cargas;

Para-choque traseiro feito de aço com perfil de 4 mm, que recebe luzes militares, ganchos de reboque e içamento, tomada 12 volts para trailers de transporte de munições ou carga geral e engate tipo “G” (especificação militar);

Com todas as modificações implantadas, o veículo foi especialmente preparado, para ser içado para dentro de porta aviões, através de guindastes, ou transportado via área por helicópteros.

Já na parte interna, a picape L200 Triton Militarizada possui GPS multimídia, luz de mapa militar e um inclinômetro. Todo sistema elétrico foi redimensionado para receber o processo de conversão, permitindo que as luzes originais do veículo sejam desabilitadas em operações noturnas e ações militares, mais discretas, contribuem para esta função. Bancos e assoalho foram revestidos com material impermeável. (Fotos: Revo/Divulgação).