Ram 2500 Rodeo Edition chega como série limitada e exclusiva

Não é segredo que a Ram é a marca favorita dos milhares de clientes do universo agro espalhados pelo Brasil e tem uma forte ligação com este público. Por isso, a marca acaba de apresentar no Festival Interlagos – Edição Carros a Ram 2500 Rodeo Edition, nova série especial que presta homenagem aos 77 anos do primeiro rodeio oficial realizado no país, que aconteceu em 1947 em uma quermesse na praça principal de Barretos, cidade do interior de São Paulo, que se tornou referência no assunto.

Prevista para chegar ao nosso mercado até o fim de agosto, a edição comemorativa é limitada a 77 unidades, em referência aos 77 anos do primeiro rodeio, por R$ 469.990 e traz como destaque um assento extra entre motorista e passageiro, aumentando a capacidade do modelo para transportar até seis ocupantes, item valorizado pelo público do modelo. Quando não utilizado, esse encosto pode ser baixado, servindo como apoia braços com porta-objetos e porta-copos.

Um badge exclusivo e comemorativo da série torna o modelo ainda mais único e fica posicionado nas portas dianteiras onde tradicionalmente está o escrito RAM. A 2500 Rodeo Edition será disponibilizada apenas na cor Branco Pérola. Baseada na versão Laramie, é equipada com o renomado motor Cummins® turbo diesel 6.7L com 377 cv de potência e 1150 Nm de torque, aliado a transmissão automática de seis velocidades e tração 4X4 com reduzida. Oferece também uma incrível capacidade de reboque para até 7,6 toneladas, que permite o deslocamento de trailers com facilidade, visto que a picape possui diversas tecnologias que tornam essa tarefa mais simples, como o controle eletrônico do freio do reboque e os retrovisores multifuncionais, que podem ser estendidos eletricamente aumentando o campo de visão para além do trailer. Assim como as funções Tow/Haul e Diesel Exhaust Brake, que juntas usam a força do motor para frenagens, ajudando a estender a vida útil do sistema de freios da picape.

O interior segue entregando o luxo, qualidade e personalidade que só uma picape da marca do poder inigualável oferece. Os painéis de porta possuem acabamento amadeirado e, assim como os bancos, são revestidos em couro preto e Alcantra, com costuras claras. Os bancos dianteiros também possuem ajuste elétrico de 10 posições, aquecimento, ventilação e duas memórias para o motorista, que também conta com ajuste elétrico de distância dos pedais do freio e acelerador.

Quando o assunto é tecnologia, o modelo possui central multimídia Uconnect de 12” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conexão para dois smartphones e navegação embarcada, 9 portas USB, sendo 4 do tipo C, de carregamento, 3 tomadas de 115V, sendo duas no interior da picape e uma no Rambox®, compartimento de carga com trava elétrica localizado nas laterais da caçamba. Completam o pacote tecnológico a câmera de 360°, a exclusiva câmera de caçamba e o som premium da Alpine com 10 alto-falantes e 506 watts de potência com sistema ativo de cancelamento de ruídos.

Histórico do modelo

A Ram 2500 Rodeo Edition foi lançada como série exclusiva para o Brasil em 2021, se despontando como verdadeiro sucesso e esgotando as 100 unidades em apenas 10 horas. Na época, a versão foi criada para comemorar o Dia do Trabalhador Rural, uma homenagem da marca aos homens e às mulheres que impulsionam um setor fundamental e que cresce mais a cada dia no país. (Fotos: RAM/Divulgação).