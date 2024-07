Quer pilotar dois Porsche diferentes por menos de R$ 300?

Em meio à alta temporada de inverno em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando a cidade recebe alguns milhões de visitantes, a Super Carros, conhecida em todo o país por realizar os sonhos dos apaixonados por automóveis esportivos ao realizar locações de test-drive turístico, cria uma promoção bastante atraente, intitulada Dia do Amigo: o turista pode pilotar um Porsche Boxster e presentear algum visitante que estiver com ele com um drive em um Porsche Cayman – tudo isso por apenas R$ 290.

Os modelos alemães pertencem ao acervo da Super Carros há alguns anos e as locações tradicionais dos modelos saem por R$ 170 (Cayman) e R$ 440 (Boxster). As locações dos dois modelos com esse preço promocional vale para quem pilotar o carro sem acompanhante. As reservas podem ser feitas antecipadamente pelo site www.supercarros.com.br e o pagamento feito por boleto bancário, PIX ou no cartão de crédito, dividido em 3 vezes iguais.

O Porsche Cayman e o Porsche Boxster são dois dos modelos mais conhecidos mundialmente da marca sediada em Stuttgart. Compartilham do mesmo projeto, inclusive, sendo que o Boxster é a versão conversível de 2 lugares do Cayman. Ambos precisam de 5,7 segundos para chegar a 100 km/h e tem velocidade máxima de 263 km/h. Enquanto o Cayman usa um refinado motor boxer aspirado de 6 cilindros, 2,9 litros e 265 cv, seu irmão adota uma unidade 2.0 Turbo, mas que desenvolve os mesmos 265 cv.

Sem contar a dupla de Porsche, a empresa possui à disposição dos aficionados mais de 30 modelos, entre exemplares da Porsche, McLaren, Lamborghini, Tesla, Ford Mustang, BMW M3 e M4 e Nissan GTR até Chevrolet Camaro, Corvette C6 e C7, Dodge Challenger, além de uma frota de cinco exemplares de Ferrari. O cliente tem a opção de realizar passeios de carona ou ao volante, além de registrar tudo com fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela.

Fundado em 2009, a empresa foi pensada especialmente para aqueles que são apaixonados por automóveis. Atualmente, a marca conta com o Salão Super Carros de Gramado, RS, que inclui a generosa “frota” de Drive Experience, instalada em um espaço de 2.400m². Possui diversas outras atrações: centro de simuladores, jogos, cinema 9D, lojas motorsport, cafeteria, entre outros. (Fotos: Super Carros/Divulgação).