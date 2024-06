Pirelli lança Scorpion Trail III, pneu para condução em estradas e rodovias

O Festival Interlagos Motos 2024 foi palco na quarta-feira (05/06) do lançamento do Pirelli Scorpion Trail III,o pneu mais esportivo da linha Scorpion no asfalto. O produto é o mais recente integrante da família e chega ao mercado brasileiro neste mês após passar pelos últimos e rigorosos testes ao ar livre. Considerado um pneu de rua de enduro, o Scorpion Trail III tem como principal objetivo a melhora na condução esportiva em estrada, fruto de uma aderência e desempenho superior ao seu antecessor em piso molhado, mas contando com um visual off-road.

“A ideia de trazer o Scorpion Trail III para o mercado nacional se deu pela versatilidade deste pneu. Sabemos que o Brasil é um país com estradas com uma diversidade enorme de terrenos. Nesse contexto, o Scorpion Trail III traz alta performance no asfalto, mas possui também uma grande resistência à abrasão nos terrenos off-road”, disse Rutembergue Fonseca, diretor de Marketing de Pneus de Moto da Pirelli na América Latina.

Pirelli Scorpion Trail III

O Pirelli Scorpion Trail III apresenta um olhar agressivo da banda de rodagem por trás do qual reside uma forte inovação tecnológica. Ele aproveita as mais recentes tecnologias, materiais e processos, bem como o conhecimento adquirido pela Pirelli no segmento de “big trail”, para responder às expectativas mais exigentes do mercado, oferecendo um produto de primeira linha. Além disso, garante estabilidade mesmo com a moto totalmente carregada e pode interagir de maneira mais precisa com os sistemas eletrônicos da moto.

Como pode ser experimentado na pista do Autódromo de Interlagos, o Scorpion Trail III é o pneu perfeito para enfrentar percursos de asfalto cheios de curvas e é destinado a todos os motociclistas que procuram um produto com um design de banda de rodagem dedicado a grandes motos de enduro, com excelente desempenho, tanto em condições secas, como molhadas, combinado com comportamento esportivo e boa quilometragem.

As motos alvo do Scorpion Trail III são aquelas que partem de cilindradas médias (acima de 400cc), que são equipadas com pneus dianteiros de 19 ou 21 polegadas, portanto, motocicletas capazes de enfrentar longas viagens e expedições, com seções off-road leves. Ao longo de 2024, equipamentos dianteiros e traseiros de 17 polegadas, dedicados a crossovers, também completarão a gama.

A escolha da Pirelli em identificar este novo produto com a marca Scorpion está alinhada com a história ligada a esta gama de produtos, que sempre foi protagonista no off-road e em competições de duas e quatro rodas, como o Campeonato Mundial de Enduro e Cross-Country e o Campeonato Mundial de Motocross – em que os pneus off-road Pirelli são líderes há 40 anos, com a conquista de 81 títulos mundiais.

À parte do lançamento de produtos, a Pirelli contará com outras atrações especiais no Festival Interlagos. Uma delas é uma palestra sobre o “Protagonismo Feminino no Mundo das Duas Rodas”. Convidadas discutirão a relevância da presença feminina no universo das motocicletas, destacando como isso pode inspirar outras mulheres a adentrarem a esse mundo até então predominantemente masculino. Além disso, jornalistas conversarão em uma mesa redonda sobre aspectos importantes relacionados à segurança viária. A Pirelli atua globalmente como uma importante fomentadora da diversidade, inclusão e das boas práticas de trânsito. (Fotos: Pirelli/Divulgação).