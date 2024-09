Pilotos da equipe Garagem Racing não tiveram sorte em Guaporé

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) não teve um fim de semana muito bom em Guaporé, durante a 6.ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck 2024, realizada no Autódromo Dr. Nelson Luiz Barro, no Rio Grande do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, se acidentou com o caminhão DAF n.º 33, no último Treino Livre categoria GT Truck (Eletrônica), e correu com um Protótipo Ford Cargo, emprestado do piloto Alex Teixeira, recebendo a bandeira final em sétimo lugar. O seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), largou da quarta posição e depois em boas disputas na corrida, teve problemas no retentor, que vazou óleo do motor e foi para a embreagem, fazendo-o abandonar a corrida, concluindo a etapa em décimo lugar.

Largando da nona posição, o experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, chegou a estar em sexto lugar, mas como não dava para acompanhar o desempenho dos primeiros colocados, administrou sua posição, concluindo a prova em sétimo lugar. “Infelizmente tive um acidente no último Treino Livre, comprometendo a meu caminhão DAF e sem tempo para arrumá-lo até a corrida, emprestei um caminhão Protótipo Cargo do Peixeiro para competir e não perder a viagem. Mesmo sem conhecer o caminhão e com o Protótipo Cargo ainda em desenvolvimento, consegui andar bem, ali no pelotão do meio, entre a sexta e oitava posição, num grid com 25 caminhões. Mesmo assim, a nossa equipe está de parabéns porque enquanto esteve na pista, meu caminhão DAF estava entre os primeiros na categoria. Agora vamos descansar um pouco, porque no meio de outubro (12 e 13) já tem a sétima etapa em Rivera, no Uruguai, pista onde conquistamos a nossa primeira vitória da Temporada 2024. Queremos dar continuidade da recuperação no campeonato, porque agora faltam apenas três etapas e queremos terminar a temporada na melhor posição possível”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Para o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, a 6.ª etapa da Fórmula Truck em Guaporé, foi de muito trabalho, “brigando” entre a quarta e sexta posições, até o seu caminhão quebrar, com problema no retentor, que vazou óleo do motor para a embreagem. “Como disse o Joãozinho, nossa equipe está de parabéns pois os nossos caminhões estavam bem acertados. Porém, corridas são corridas e uma falha no retentor acabou comprometendo a minha continuidade na prova, onde vinha bem até problema aparecer. Mas tudo bem, conseguimos observar que estamos no caminho certo, com os dois caminhões rendendo bem e em condições de “brigar” pela vitória nas duas categorias. Daqui a pouco mais de um mês teremos novas disputas em Rivera, no Uruguai, pista que gostamos muito do traçado e queremos estar no pódio e de preferência em primeiro lugar”, brincou Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

A 7ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 12 e 13 de outubro, no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai.

Resultados da 6.ª etapa da Fórmula Truck em Guaporé:

Categoria GT Truck (Eletrônica):

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, 25 voltas em 43min45s;

2.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, a 1s798;

3.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 2s512;

4.º) Anderson Bendo (Ermo-SC), a 18s832;

5.º) Alex Peixeiro (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 20s423;

6.º) Taio Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, a 21s365;

7.º) Joãozinho Santa Helena (Colombo-PR), Ford Cargo, a 23s770;

8.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 36s467;

9.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 36s877;

10.º) Edson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, a 54s556;

11.º) Jorginho Feio (Pelotas-RS), Scania, a 1m23s845;

12.º) Fabrício Beton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, a 1m45s299.

Categoria F-Truck (Bomba Injetora):

1.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 23 voltas em 53m14s;

2.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, a 9s161;

3.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, a 24s213;

4.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, a uma volta;

5.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, a uma volta;

6.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, a uma volta;

7.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, a 3 voltas;

8.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, a 8 voltas.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Próximas etapas:

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Lu Flores/Divulgação).

Quebra de retentor tira Fabrício Rossatto do pódio na categoria F-Truck.