Peugeot apresenta o Boxer Minibus com nova conectividade

Chegou ao mercado mais um carro da Gama Vul Peugeot, o utilitário Boxer Minibus. O modelo já havia sido apresentado para o público no começo do ano no evento Smart City, em Curitiba, mas agora começa a ser vendido em duas versões: Boxer Minibus Comfort no valor de R$ 319.990 e o Executive no valor de R$ 329.990.

Essa nova variação do Peugeot Boxer foi totalmente pensada para os clientes frotistas da marca. Por isso, ele possui um design totalmente funcional, versátil, além de um motor 2.2 Turbo Diesel BlueHDi, de 140 cv e 34,7 kgfm de torque, que proporciona potência, agilidade e economia e ainda atende às normas do Proconve L7.

O Boxer Minibus, tem uma capacidade para até 19 pessoas e o design foi pensado nos mínimos detalhes para trazer maior comodidade, conforto e segurança para os usuários. Por isso, conta com novos faróis com DRL, para-choque robusto e emborrachado, proteção lateral, maçanetas de maior resistência com acionamento vertical, roda de aço 16 polegadas e maior proteção da caixa de rodas.

Além disso, vem com a mais completa lista de equipamentos de série do segmento, com destaque para o ar-condicionado dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa, sistema start & stop e controle de estabilidade (ESP). Já o modelo Executive permitiu a elevação do assoalho na cabine dos passageiros, tornando a van com um dos maiores bagageiros da categoria, com capacidade para até 1.000 litros.

O utilitário também chega com a novidade da conectividade para gestão de frotas. O MyPeugeot PRO é uma ferramenta digital que traz diversas funcionalidades e benefícios, a fim de aumentar a eficiência e facilitar a vida de quem está à frente da frota.

De fácil acesso e simples utilização, a plataforma entrega dados e informações em tempo real, o que possibilita melhor tomada de decisões, maior controle de fluxo, otimização de atividades, aumento de produtividade e, por consequência, mais rentabilidade para o negócio – independentemente do porte.

As funcionalidades se concentram em quatro pontos centrais: gestão de frotas, rastreabilidade, recuperação veicular e comportamento do motorista, fornecendo relatórios completos para cada um deles.

Gestão de frotas: Quilometragem rodada; Alertas de localização e ignição;Criação de cercas eletrônicas; Definição de roteiros; Relatórios de velocidade; Customização de relatórios; Cadastro de condutores; E Agendamento de serviços online.

Rastreabilidade: Localização; Rastreamento; Mapeamento de rotas; Criação de pontos de referência; e Últimas Posições.

Recuperação veicular: Suporte 24h; Recuperação do veículo (roubo ou furto); Equipe pronta-resposta (abrangência nacional); e Atuação em conjunto com as autoridades policiais.

Comportamento do motorista: Dados de telemetria (aceleração, frenagem e curva); Análise de probabilidade de acidente e exposição ao risco; e Score de Dirigibilidade e Ranking de motoristas e veículos (velocidade, km rodado, período de rodagem etc.).

O MyPeugeot PRO está disponível para os proprietários do Peugeot Boxer a partir do modelo 2024/2024 sem qualquer custo adicional nos primeiros 12 meses, e a ativação da ferramenta é rápida e sem complicações. Com esta tecnologia, a Peugeot amplia o leque de benefícios e a sensação de tranquilidade quanto ao fluxo do negócio, contribuindo com a otimização de custos operacionais e do TCO – Custo Total de Propriedade, além de fortalecer a relação de confiança com seus clientes profissionais.

E a novidade chegará ao mercado por meio do Peugeot Boxer, modelo 2024/2024 – o primeiro veículo Peugeot com módulo de telemetria para gestão de frotas e recuperação veicular homologado pela fábrica. (Fotos: Peugeot/Divulgação).