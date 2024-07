Parcerias da Stellantis com startups irá aprimorar experiência do cliente

Celebrando as parcerias de inovação e colaborações bem-sucedidas, Stellantis N.V. reconheceu sete startups tecnológicas de alto desempenho com o terceiro Venture Awards anual da Stellantis. Esses prêmios destacam o compromisso da Stellantis em fornecer tecnologia e funcionalidades centradas no cliente, direcionando a visão de mobilidade limpa, segura e acessível do Dare Foward 2030.

“Estamos dedicados a criar tecnologias que se integrem perfeitamente na vida das pessoas”, disse Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer da Stellantis. “Somos verdadeiramente gratos às startups que nos ajudam a fornecer tecnologias que encantam e aprimoram as experiências dos nossos clientes”.

Os homenageados deste ano foram selecionados com base no impacto na experiência do cliente, na inovação tecnológica e no potencial de aplicabilidade na Stellantis. O reconhecimento do Venture Awards de 2024 da Stellantis inclui:

CARE:

Glanceable (França) oferece uma solução alimentada por IA para a experiência do cliente que centraliza, analisa e ajuda automaticamente a agir de acordo com todos os comentários dos consumidores usando uma interface intuitiva e proprietária de IA;

Niron Magnetics (Estados Unidos) otimiza o processo de manufatura para a produção em massa de ímãs permanentes à base de nitreto de ferro, livre de terras raras e outros materiais críticos. Ao utilizar materiais ecológicos, esta inovação permitirá uma revolução no design de novos motores e geradores elétricos.

TECH:

Epitone (Estados Unidos) está na liderança da inovação em realidade aumentada automotiva com seu sistema LiveWindow, que aumenta a segurança ao projetar a navegação e outras informações fundamentais no para-brisa, na linha de visão do motorista. Esta tecnologia avançada integra-se totalmente com vários níveis de condução autônoma;

Voltbras (Brasil) fornece às empresas um software inovador e independente para gerenciamento de carregamento de veículos elétricos para monitorar e gerenciar a operação de carregadores de veículos elétricos;

Ample (Estados Unidos) oferece um sistema modular de troca de bateria que pode ser integrada ao veículo elétrico sem a necessidade de reengenharia da plataforma do veículo. A solução modular pode fornecer energia para diversas plataformas de veículos utilizando a mesma infraestrutura de substituição rápida e de baixo custo.

VALOR:

Wheel.me (Noruega) empresa de robótica e IoT que oferece uma solução pioneira para mobilidade indoor, especializada em movimentações autônomas. Ao transformar a infraestrutura existente em robôs autônomos, a Wheel.me ajuda as empresas a aumentar a eficiência e a produtividade em suas jornadas de automação;

Emotiva (Itália) dedica-se a decifrar a atenção e as emoções humanas com tecnologia alimentada por IA que analisa as reações dos clientes para aumentar a eficácia da publicidade.

Além disso, a Stellantis parabeniza os outros 22 finalistas e seus projetos: 4Screen, Bioxegy, Chunjian, Comet ML, Deep ESG, Deep legal analytics, DeepHawk, Fleeti, Forge 3D, Gaming, Gnani, Hevo, HMRexpert, Hubject, Inbolt, Minviro, Mira, Myelin, Nebula Link, Proovstation, Sowhen, Volix.

A Stellantis colabora com startups de duas maneiras principais:

Como parceira: A Stellantis promove a inovação por meio da rápida implementação de soluções inovadoras para startups, tendo assinado mais de 150 contratos de parceria com startups nos últimos três anos.

Como investidora: Com um investimento inicial de €300 milhões, o fundo de capital Stellantis Ventures está concentrado em empresas startup em fase inicial e avançada que desenvolvem tecnologias de ponta para o setor de automóvel e mobilidade. Desde a sua criação há dois anos, a Stellantis Ventures concluiu 14 investimentos, incluindo novos investimentos este ano na Tiamat, uma empresa com sede em França que está desenvolvendo e comercializando tecnologia de baterias de íons de sódio e na Steerlight, desenvolvedora de uma nova geração de baterias de elevado desempenho. Tecnologia de detecção LiDAR (Light Detection and Ranging). (Imagem: Stellantis/Divulgação).