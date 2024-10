Novo híbrido-flex concebido e produzido pela Fiat no Brasil

Stellantis anuncia a chegada do primeiro veículo híbrido-flex da marca Fiat ao Brasil. O modelo nacional equipado com a tecnologia Bio-Hybrid, desenvolvida pela empresa, já está sendo produzido no Polo Automotivo de Betim e será lançado no próximo mês no mercado brasileiro. Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MnNhS8G_ZZU.

O início da produção do novo modelo híbrido-flex reforça o legado de inovação e tecnologia da fábrica mineira, que reúne áreas estratégicas responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos, como o Tech Center, Safety Center, Virtual Center e Development Center. Juntas, atuaram na criação das tecnologias Bio-Hybrid, que combinam eletrificação com motores flex movidos a etanol em três diferentes níveis.

A nova linha de motores também iniciou a produção dos motores flex de alta eficiência, baixas emissões e que podem ser associados às tecnologias de hibridização. Ampliada recentemente, a planta agora possui capacidade de produção de 1,1 milhão de motores por ano no Polo Automotivo de Betim, consolidando o Brasil como hub de referência global no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid.

“O lançamento do primeiro veículo híbrido-flex concebido e produzido no país representa mais um marco para a indústria automotiva brasileira e para a engenharia da Stellantis na América do Sul. Nosso time se dedicou ao máximo para lançar essa nova tecnologia, desenvolvida para o mercado brasileiro, bem como para outras regiões do mundo que tenham acesso aos biocombustíveis, como o etanol. Esse modelo contribuirá para a descarbonização da mobilidade no país, além de impulsionar a evolução do setor automotivo e iniciar o processo de nacionalização da eletrificação, colocando o Brasil em uma posição de destaque em relação a outros mercados”, afirma Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para América do Sul.

Com os investimentos recordes de R$ 32 bilhões na América do Sul, serão lançados mais de 40 produtos e 8 powertrains ao longo dos próximos anos. A produção dos primeiros veículos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid é flexível e pode ser integrada a diversos modelos fabricados pela Stellantis, sendo compatível com todas as linhas de produção da empresa na região.

Engenharia nacional e o compromisso com a descarbonização

A Stellantis é uma das únicas empresas do setor a possuir autonomia e know-how para projetar, desenvolver e produzir novos produtos na região, além de ser referência global no desenvolvimento da tecnologia Bio-Hybrid. As novas tecnologias híbridas e elétricas fortalecerão ainda mais a engenharia brasileira, a indústria nacional e o protagonismo da Stellantis na mobilidade limpa, segura e acessível.

O desenvolvimento das novas tecnologias de eletrificação está em linha com o plano estratégico de longo prazo da Stellantis, Dare Forward 2030, que prevê redução das emissões em 50% em 2030, zerando a missão de carbono até 2038, incluindo todos os escopos, com compensação percentual de um dígito das emissões restantes.

“Nossas tecnologias de descarbonização privilegiam as características e recursos do Brasil, como o etanol e a energia elétrica limpa. Aqui, temos à disposição uma matriz múltipla de propulsão, em que conviverão motores a combustão flex menores e mais eficientes, motores elétricos e sistemas híbridos, com as tecnologias Bio-Hybrid. É uma solução inteligente e natural, que se apoia em uma vantagem competitiva nacional. O uso do etanol nos proporciona uma oportunidade única de fazer a diferença e manter o protagonismo da Stellantis na mobilidade limpa, segura e acessível”, pontua Cappellano.

A Fiat foi uma das protagonistas no desenvolvimento e aplicação da tecnologia de motores a biocombustíveis, uma vez que, em 1979, iniciou a produção do 147, primeiro modelo movido a etanol produzido em série no mundo. Agora, a marca reforça o legado de inovação em mais uma revolução no mercado automotivo brasileiro, sendo responsável por lançar o primeiro híbrido-flex nacional a partir da tecnologia Bio-Hybrid, concebida pela Stellantis.

Bio-Hybrid: tecnologia de descarbonização da mobilidade

A tecnologia Bio-Hybrid faz parte da rota tecnológica da mobilidade sustentável e acessível adotada pela Stellantis, para potencializar as virtudes do etanol como combustível renovável, cujo ciclo de produção absorve a maior parte de suas emissões, combinando a propulsão à base do biocombustível com sistemas elétricos.

A Stellantis desenvolveu quatro plataformas para aplicação no Brasil:

Bio-Hybrid: traz como elemento um novo dispositivo elétrico multifuncional, que substitui o alternador e o motor de partida. Trata-se de equipamento capaz de fornecer energia mecânica e elétrica, que gera torque adicional para o motor térmico do veículo e também energia elétrica para carregar a bateria adicional de Lítio-Íon de 12 Volts, que opera paralelamente ao sistema elétrico convencional do veículo. O sistema gera potência de até 3KW, garantindo melhor performance ao automóvel e redução de consumo de combustível;

Bio-Hybrid e-DCT conta com o serviço de dois motores elétricos. O primeiro deles é o que substitui o alternador e o motor de partida. Adicionalmente, outro motor elétrico de maiores proporções é acoplado à transmissão. Uma bateria de Lítio-Íon de 48 Volts dá suporte ao sistema e também é alimentada pelos dispositivos. É realizada uma gestão eletrônica, que controla a operação entre os modos térmico, elétrico ou híbrido, otimizando eficiência e economia;

Bio-Hybrid Plug-in conta com bateria de Lítio-Íon de 380 Volts, recarregada através de sistema de regeneração nas desacelerações, alimentada pelo motor térmico do veículo ou, por fim, através de fonte de alimentação externa elétrica (plug-in). A arquitetura conta ainda com motor elétrico que entrega potência diretamente para as rodas do carro. O sistema gerencia operação entre modo térmico, modo elétrico ou híbrido otimizando eficiência e economia;

BEV (100% Elétrica) é totalmente impulsionada por um motor elétrico de alta tensão alimentado por uma bateria recarregável de 400 Volts, por meio de sistema de regeneração ou através de plug-in. A arquitetura oferece torque instantâneo, com acelerações rápidas e responsivas. O sistema possui sonoridade customizável e conta com desempenho, mesmo a baixas velocidades.

(Fotos: Stellantis/Divulgação).

Em 1979, Fiat 147 foi o primeiro modelo movido a etanol produzido em série no mundo.