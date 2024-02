Novo Fiat 600e é eleito “La Novità 2024” pela Quattroruote

O mais recente modelo elétrico da Fiat, o 600e, foi eleito “La Novitá 2024” (a novidade do ano) pela Quattroruote, uma das principais revistas italianas do setor automotivo. O Fiat 600e é o automóvel preferido dos leitores da publicação, que votaram online no site da revista e escolheram entre 20 candidatos selecionados pela equipe editorial a partir dos mais interessantes lançamentos apresentados em 2023.

“Este prêmio me deixa verdadeiramente feliz, não só pelo troféu em si, mas pelo que ele representa. Os leitores exigentes e atentos da Quattroruote responderam com uma avaliação sincera, honrando o novo Fiat 600 que, com a versão ‘mild hybrid’ no final deste ano, se tornará o novo veículo para as famílias italianas, com as quais partilhamos, há um século, uma verdadeira história de amor”, comenta Olivier François, Diretor-Geral da Fiat e CMO global da Stellantis.

O prêmio constitui um importante reconhecimento na Itália, país de origem da Fiat, que foi um dos primeiros mercados a lançar o irmão maior do 500e. É também um sinal de que os leitores especializados da Quattroruote apoiam o regresso da marca ao segmento B com o seu icônico estilo italiano. De fato, o Fiat 600e, que representa mais uma etapa no percurso de eletrificação da Fiat, foi concebido na Itália e encarna a beleza italiana e o espírito da “Dolce Vita”. O Fiat 600 já ampliou a sua gama com o lançamento do 600 híbrido, concebido para facilitar ainda mais a transição para uma mobilidade mais sustentável e eletrificada.

Trata-se da oitava vitória da Fiat na premiação da Quattroruote, organizada desde 2000 e que agora está em sua 25ª edição. As vitórias mais recentes remontam a 2021 com o 500e, precedido pelo Fiat 500X (2016), Fiat 500 L (2013), Fiat 500 (2008), Fiat Punto (2006), Fiat Panda (2004) e Fiat Stilo (2002).

Vale dizer ainda que Fiat 600e, o mais recente modelo elétrico da Fiat, já foi reconhecido com três prêmios desde o seu lançamento, confirmando seus méritos em toda a Europa. Além do recebido pela Quattroruote, venceu o Auto Europa “Popular Jury Prize” de 2024, em outubro, e a premiação alemã “Carwow Car of the Year Award 2024”, na categoria “Citycars”, em dezembro.