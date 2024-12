Mustang Mach-E GT, Corolla e XC90 têm menores índices de desvalorização

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em sua 11ª edição, Selo Maior Valor de Revenda – Autos 2024 (SMVR) foi destinado aos modelos Toyota Corolla, Volvo XC90 e Ford Mustang Mach-E GT, respectivamente com índices de depreciação de -4,7%, -3,8% e -5,2%, nos agrupamentos “Motores a combustão”, “Híbridos” e “Elétricos”, como os “Campeões Gerais” do ano.

Em evento de entrega das certificações, que aconteceu hoje – 6 de dezembro –, em São Paulo, os organizadores do SMVR-Autos também homenagearam outros trinta modelos, de 16 montadoras e importadoras, que venceram por categorias.

Com o objetivo de mostrar aos fabricantes e às importadoras e, em especial, aos consumidores finais, que um bem durável, de alto investimento, familiar ou corporativo, não deve ser resumir a uma simples operação de vendas, o estudo do SMVR-Autos passou a ser divulgado para valorizar os serviços de pós-venda e de fidelização dos clientes às marcas. E isso se acentua quando o preço do veículo chega a atingir ticket médio de R$ 155 mil.

Este ano, 170 modelos foram analisados, após a linha de corte de 1.000 unidades comercializadas em 12 meses (motores a combustão), de 300 unidades dos veículos híbridos e de 100 unidades dos elétricos. O período de referência do estudo foi entre novembro de 2023 e outubro de 2024. “Decidimos criar três agrupamentos de modelos, a combustão, híbridos e elétricos, porque estes dois últimos ganharam novos players e importância nos últimos três anos, mas ainda sem condições de atender à primeira linha de corte de 1.000 unidades”, explica Luiz Cipolli Junior, da Agência Autoinforme.

No agrupamento de “Motores a combustão”, venceram com os menores índices de depreciação os modelos Fiat Mobi (Hatch Entrada -9,3%), Chevrolet Onix (Hatch Compacto -8%), BMW 118i (Hatch Médio/Premium -13%), Fiat Strada (Picape Pequena -6%), RAM Rampage (Picape Compacta -7,6%), Ford Ranger (Picape Média -10%), Ford F-150 (Picape Grande -10,7%), Fiat Cronos (Sedã Pequeno -9,2%), Volkswagen Virtus (Sedã Compacto -8,4%), Toyota Corolla (Sedã Médio -4,7%), Volkswagen Nivus (SUV Entrada -9,1%), Honda HR-V (SUV Compacto -7,7%), Porsche Macan (SUV Médio -5,9%), Porsche Cayenne (SUV Grande -6,8%) e Toyota SW4 (SUV/Minivan/7 lugares -8,2%).

Nas doze categorias do agrupamento “Híbridos”, foram certificados os modelos Audi A3 (Híbrido leve/Sedã -9,5%, Kia Stonic (Híbrido leve/SUV Compacto -13,3%), Kia Sportage (Híbrido leve/SUV Médio -8%), BMW X6 (Híbrido leve/SUV Grande -7,7%), Ford Maverick (Híbrido/Picape -13,5%), Toyota Corolla (Híbrido/Sedã -5,4%), Lexus

UX 250 (Híbrido/SUV Compacto -8,6%), GWM Haval H6 (Híbrido/SUV Médio -11,2%), Lexus RX 500 h (Híbrido/SUV Grande -12,2%), BMW 330 (Híbrido plug-in/Sedã – 6,3%), Volvo XC60 (Híbrido plug-in/SUV Médio -5,4%) e Volvo XC90 (Híbrido plug-in / SUV Grande -3,8%).

Em seis categorias do agrupamento “Elétricos” foram certificados os modelos CAOA Chery iCar (Entrada -22,1%), BYD Dolphin (Hatch compacto -12,5%), Ford Mustang Mach-E GT (Esportivo -5,2%), Volvo XC40 (SUV Compacto -15,2%), BMW IX1 (SUV Médio – 13%) e BMW IX (SUV Grande 14,1%).

Histórico – Com menores índices de depreciação ou maiores de valorização, nos últimos onze anos, a Toyota venceu em 31 categorias, seguida pela Volkswagen (28), Fiat (24), Chevrolet (19), Honda (18), Ford (13), Hyundai (11), Volvo (10), Porsche (7), BMW (6), Jeep (5), Renault (5), Audi (3), Mini (3), Land Rover (3), Mercedes-Benz (3), Caoa Chery (2), Ram (2), Kia (2), Lexus (2), e BYD, GWM, Mitsubishi e Nissan, com um reconhecimento cada. Já entre os “Campeões Gerais” aparecem a Honda e Chevrolet (3 vezes), Toyota (2), Fiat, Ford, Jeep e Volvo, com 1 título cada.