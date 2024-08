Metropolitano de Kart de Cascavel tem provas quentes no sábado de frio

O sábado passado foi de frio em Cascavel, mas a 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel teve provas quentes na pista do Kartódromo Delci Damian. A promoção e organização foram do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Das 10 provas disputadas, quatro repetiram vencedores da abertura da temporada. Rafael Dietrich (Cascavel) ganhou a categoria F-4 Graduados; Iury Mucellin (Chapecó-SC), a F-4 Sênior; Bernardo Cavalcante (Toledo), a Cadete; e Pietro Sorbara (Cascavel) ganhou a categoria Mirim.

Nas demais categorias, foram vencedores inéditos na competição. Edivan Monteiro (Cascavel), foi o vencedor da categoria F-4 Super Sênior; Cristian Reuse (Cascavel), da F-4 195; Bernardo Kresta (Marechal Cândido Rondon), da Escola; Bernardo Furlan Silva Motter (Cascavel), da Júnior; Giovanny Zonatto (Campo Mourão), da F-4 Light; e Marcos Bogo Montans (Campo Mourão), da categoria 125. A 3ª e última etapa do Metropolitano de Cascavel está marcada para o dia 26 de outubro.

Resultados da 2ª etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel:

Categoria F-4 Super Sênior:

1.º) Edivan Monteiro (Cascavel), com 25,5 pontos;

2.º) Edwardo Tanabe (Cascavel), 24,5;

3.º) Auber Miola (Ciudad Del Este/Paraguai), 21;

4.º) Agnaldo Soares Sampaio (Cascavel), com 18,5 pontos.

Categoria F-4 195:

1.º) Cristian Reuse (Cascavel), com 24,5 pontos;

2.º) Jackson Camargo (Nova Aurora), 23;

3.º) Lucian Brandalize (Pato Branco), 16,5;

4.º) Jefferson de Paula (Quedas do Iguaçu), com 10,5 pontos.

Categoria Escola:

1.º) Bernardo Kresta (Marechal Cândido Rondon), com 11 pontos;

2.º) Benício Frare Rodrigues (Capitão Leônidas Marques), 11;

3.º) Lorenzo da Silva Portes (Cascavel), 8;

4.º) Laura Bueno (Cascavel), 7;

5.º) Bernardo Ferri (Cascavel), 6;

6.º) Théo Felipe de Oliveira (Cascavel), 5;

7.º) Augusto Cavalcante (Toledo), 4;

8.º) Abner da Silva Botan (Cascavel), 3;

9.º) Antony Utida dos Santos (Cascavel), 2;

10.º) Charles Usocovich (Cascavel), 1;

11.º) Pedro Bueno (Cascavel), 0;

12.º) Elisa Steffen Reuse (Toledo), 0;

13.º) Apolo Tomiello Miranda (Cascavel), 0;

14.º) Manuela Zaffari (Cascavel), com 0 pontos.

Categoria F-4 Graduados:

1.º) Rafael Dietrich (Cascavel), com 25,5 pontos;

2.º) Lucas Cartieri (Santa Rita/Paraguai), 20;

3.º) Rafael Deitos (Cascavel), 15,5;

4.º) Eduardo Palu de Araújo (Francisco Beltrão), com 11 pontos.

Categoria Júnior:

1.º) Bernardo Furlan Silva Motter (Cascavel), com 27,5 pontos;

2.º) Arthur Fabiano (Cascavel), 22.5;

3.º) Arthur Machado (Chapecó-SC), 20;

4.º) Luigi Dal Moro Gollin (Foz do Iguaçu), 17,5;

5.º) Eloisa Rodrigues Cheffer (Campo Mourão), 15;

6.º) Amir Osman (Foz do Iguaçu), 12,5;

7.º) Alexandre Rafael Montiel (Cascavel), 11;

8.º) Miguel Kwiatkowski (Maringá), 4;

9.º) Eduardo Corvelo (Rodeio Bonito/RS), com 0 pontos.

Categoria F-4 Light:

1.º) Giovanny Zonatto (Campo Mourão), com 26,5 pontos;

2.º) Lucas Krzesinski (Cascavel), 23,5;

3.º) Luís Eduardo Noal (Cascavel), 20;

4.º) Cristian Reuse (Toledo), 16,5;

5.º) Rafael Griep (Medianeira), 15,5;

6.º) Isabela Kresta (Marechal Cândido Rondon), 13;

7.º) Konrado Trage (Foz do Iguaçu), 8;

8.º) Kawan Birck Uto (Cascavel), 6;

9.º) Ronaldo de Vasconcellos (Cascavel), 5,5;

10.º) Gustavo Henrique de Lucas (Cascavel), 3;

11.º) Pedro Gabriel Bueno Gouveia (Itaquiraí-MS), 3;

12.º) Ana Júlia Osapechen (Toledo), 15;

13.º) Vitor Tavares (Cascavel), com 0 pontos.

Categoria 125:

1.º) Marcos Bogo Montans (Campo Mourão), com 29,5 pontos;

2.º) Juliano Martins dos Santos (Cascavel), 22,5;

3.º) Marcos Fernandes dos Santos (Cascavel), 12;

4.º) Pedro Messa (Cascavel), com 8 pontos.

Categoria F-4 Sênior:

1.º) Iury Mucellin (Chapecó-SC), com 26,5 pontos;

2.º) Mauricio Zaffari (Cascavel), 21;

3.º) Edwardo Tanabe (Cascavel), 20;

4.º) Lucian Brandalize (Toledo), 15,5;

5.º) Bruno Cesconetto (Cascavel), 13,5;

6.º) Luciano Delgado Conceição (Cascavel), 8,5;

7.º) Joelson Alves (Cascavel), 7,5;

8.º) Rafael Mascarello Mariópolis), 7;

9.º) Luiz Augusto Koyama (Cascavel), 6;

10.º) Rodrigo D’Agostini (Matelândia), 5;

11.º) Diego Balem (Pato Branco), 4,5;

12.º) Marcos Fernandes dos Santos (Cascavel), 4;

13.º) Maílson Araújo (Cascavel), 3;

14.º) Juliano Martins dos Santos (Cascavel), 0;

15.º) Diogo Muller (Brusque/SC), 0;

16.º) Giovanni Tavares (Cascavel), com 0 pontos.

Categoria Cadete:

1.º) Bernardo Cavalcante (Toledo), com 26,5 pontos;

2.º) Flávio Maioli (Cascavel), 24,5;

3.º) Ricardo Gayol (Assunção/Paraguai), 21;

4.º) Rafael Silva (Cascavel), 17,5;

5.º) Caetano Cavalcante (Toledo), 15;

6.º) Gustavo dos Santos (Cascavel), 12,5;

7.º) Tomaz Prati Sperafico (Toledo), com 6 pontos.

Categoria Mirim:

1.º) Pietro Sorbara (Cascavel), com 26,5 pontos;

2.º) Gabirel Kovalco (Belo Horizonte), 25,5;

3.º) Miguel Tomazelli (Itaquiraí-MS), 20;

4.º) Davi Lucas de Oliveira (Cascavel), 17,5;

5.º) Lucca Goulart (Cascavel), com 15 pontos.

