Na apresentação da Linha 2024 dos caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, no dia 31 de janeiro, a empresa também anunciou as novidades em caminhões extrapesados. A partir de janeiro, a Mercedes-Benz dá início às vendas do caminhão extrapesado Actros 2553 6×2. Este cavalo mecânico para aplicações rodoviárias se destaca pelo motor OM 471 LA de 530 cv de potência a 1.600 rpm, com torque de 2.600 Nm a 1.100 rpm. Trata-se do mais potente da Mercedes-Benz no Brasil. Outro importante diferencial do OM 471 LA é o freio-motor de alta performance, com 580 cv de potência de frenagem e menores índices de ruído e vibração.

O novo modelo visa atender à legislação que autoriza semirreboques de 4 eixos com PBTC de até 58,5 toneladas, proporcionando mais produtividade e baixo custo para a operação.

Entre as novidades da Linha Actros 2024 estão também itens como para-lama tripartido, agora disponível para toda a série, tacógrafo 2.0 com dados básicos abertos, geladeira de série para todas as configurações com cabina TopSpace, 5ª roda reforçada trazendo mais robustez e pneus Michelin de série para os modelos Actros 2653 6×4 e 2553 6×2.

“Top de linha da marca, o Actros é um caminhão inteligente, eficiente, conectado e um dos mais seguros do Brasil”, diz Jefferson Ferrarez. “A Linha 2024 se destaca por motores potentes e econômicos, com avançada tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz. Além disso, oferecem máxima performance, segurança incontestável, confiabilidade e disponibilidade, além de conforto, robustez e versatilidade. É por isso que sempre temos novos e muitos motivos para conquistar a confiança e a preferência dos clientes”.

O Actros é oferecido ao mercado em vários modelos e versões para o transporte rodoviário e também mix road, que circula com a mesma eficiência e ótimo desempenho tanto nas estradas como em vias não pavimentadas. Este caminhão é indicado para transporte de grãos, carga seca, cargas frigorificadas, combustíveis, produtos químicos, gases, porta-container e várias outras aplicações.

O Actros sai de fábrica com 16 itens de série de avançada tecnologia:

ABA 5 – Active Brake Assist (assistente ativo de frenagem);

Side Guard Assist (assistente de ponto cego);

Attention Assist (assistente de fadiga);

Lane Warning System (sensor de faixa de rolagem);

Proximity Control (assistente ativo de proximidade);

Hill Holder (auxílio de partida em rampa);

Assistente de parada Hold;

ESP (controle eletrônico de estabilidade);

Piloto automático adaptativo com limitador de velocidade;

EBS (sistema eletrônico de frenagem);

ASR (sistema de controle de tração);

ABS (sistema antibloqueio);

Sensor de chuva e iluminação;

Alarme de ré com luzes intermitentes;

Farol para auxílio em manobras;

Farol alto inteligente.

Entre os recursos de segurança do Actros também estão disponíveis, como itens opcionais, freio auxiliar retarder e airbag para o motorista. O Actros é pioneiro no mercado brasileiro ao inovar com a MirrorCam, disponível como opcional. Esse sistema de câmeras digitais traz mais segurança nas estradas e nas manobras, tanto nas vias quanto nos pátios das empresas e das centrais de logística.

Na Agrishow de 2023, a Mercedes-Benz apresentou o Actros com Pacote Robustez, customizado pelo CTC, em que itens como o para-choque do Arocs no veículo aumenta o ângulo de entrada em até 4 graus, minizando eventuais quebras e paradas para manutenção, o que se traduz em aumento de produtividade do caminhão.