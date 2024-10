McLaren Automotive confirma novo McLaren W1

A McLaren Automotive confirma o próximo capítulo da história extraordinária de sua lendária linhagem de carros “1”. O novo supercarro, chamado McLaren W1, será revelado no domingo, 6 de outubro de 2024, às 17 horas (horário de Brasília).

O nome W1 celebra a mentalidade do Campeonato Mundial da McLaren, com a data de revelação pública marcando o 50º aniversário das primeiras conquistas da McLaren no Campeonato Mundial de Construtores de Fórmula 1 e no Campeonato Mundial de Pilotos de 1974, com Emerson Fittipaldi.

O McLaren W1 é um sucessor do icônico McLaren F1 e do McLaren P1 que definiram uma era. “O McLaren W1 é definido por princípios reais de supercarros e é a expressão máxima de um supercarro McLaren. Nascido de nossa rica história de corrida e mentalidade de Campeonato Mundial, o W1 ultrapassa os limites do desempenho e é digno do nome ‘1’. Como seus predecessores, o F1 e o McLaren P1, o W1 define o livro de regras de um supercarro de verdade”, afirma Michael Leiters, CEO da McLaren Automotive.

Um curta-metragem sobre o nome pode ser encontrado em: https://cars.mclaren.com/en/W1. (Fotos: McLaren/Divulgação).