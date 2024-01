Linha Duster 2024 ganha novas versões e equipamentos inéditos

A Renault do Brasil anuncia uma importante renovação da gama Duster, com as novas versões Intense Plus e Iconic Plus. Elas trazem aprimoramentos em design, equipamentos inéditos e mais tecnologias de segurança. Com isso, o Duster passa a ofertar mais itens de série, mantendo todas as características de robustez, tecnologia e versatilidade com o maior espaço interno da categoria.

Com isso, combinando versões e motorizações, o Duster passa a ser oferecido em quatro novas opções: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT. O Duster incorporou importantes aprimoramentos, de série em todas as versões. Na dianteira, o SUV traz novos faróis em LED , acompanhada de uma grade frontal renovada, com acabamento em preto brilhante. Atrás, o Duster recebeu novas lanternas em LED.

Internamente, todas as versões trazem um console elevado, substituindo o descansa braço atual, além de novo grafismo para o quadro de instrumentos, e duas entradas USB adicionais traseiras, totalizando quatro conexões para dispositivos eletrônicos, três do tipo C e uma do tipo A. Outra importante novidade no Duster é a adoção de seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), de série em todas as versões.

As versões Iconic Plus (equipadas com os motores 1.6 SCe flex e turbo TCe 1.3 flex), receberam ainda mais novidades. No design, além das mudanças comuns à todas as versões, trazem novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith, retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja, novas rodas de liga leve de 17 polegadas, modelo Tergan, com verniz fumê, além de novos emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja.

As versões Iconic Plus trazem ainda novas padronagens para os bancos e painel, com detalhes em laranja, e tecnologias inéditas no SUV como sensor de chuva e o carregador por indução.

O Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT pode ser equipado com o Pack Outsider, que complementa o visual do SUV com faróis auxiliares no para-choque dianteiro – com molduras na cor Cinza Megalith e novos frisos laterais com detalhes em laranja.

Robustez e conectividade

Mantendo as características inovadoras que foram aplicadas em sua segunda geração, o Duster tem design com linhas musculosas, que transmitem imponência e robustez, dianteira marcante, desenho mais aerodinâmico e linha de cintura elevada.

Internamente, o Duster traz como destaques a sua qualidade percebida e ergonomia, com um painel de instrumentos moderno e funcional e central multimídia Display Link de 8”. Com conectividade wireless, sem precisar de cabos, possibilita o espelhamento de smarphones por meio das tecnologias Android Auto® e Apple CarPlay®, trazendo mais praticidade no uso diário. O modelo traz ainda comandos de fácil uso e revestimentos de qualidade. O SUV mantém ainda suas características-chave de robustez e conforto para garantir satisfação em qualquer terreno urbano ou off-road. Com os maiores ângulos de entrada (30°) e saída (34°5’) do segmento e a maior altura do solo (237 mm), o Duster encara obstáculos com facilidade. Além disso, o veículo mantém o porta-malas de 475 litros, e oferece o maior espaço interno do segmento.

As versões equipadas com o motor 1.6 SCe trazem potência máxima de 120 cv e torque de 16,2 kgfm. Esse propulsor traz duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote que garantem alta eficiência e bom desempenho desde as baixas rotações. A versão Intense Plus manual traz uma caixa de cinco velocidades, enquanto as versões Intense Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.6 CVT trazem a transmissão automática CVT XTRONIC com sete velocidades.

Já a versão Iconic Plus 1.3 TCe CVT é equipada com o motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, com potência máxima de 170 cv e torque de 27,5 kgfm, combinado ao eficiente câmbio automático CVT XTRONIC® de oito marchas.

O SUV equipado com o motor turbo TCe 1.3 flex acelera de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos, atingindo a velocidade máxima de 190 km/h. As retomadas estão até 36% mais rápidas, permitindo uma condução dinâmica e eficiente. O eficiente propulsor turbo TCe 1.3 flex traz ainda tecnologias que a Renault desenvolveu nas pistas da Fórmula 1, categoria que a marca já conquistou 12 títulos mundiais, como a injeção direta central com 250 bar de pressão, turbocompressor com válvula wastegate eletrônica e duplo comando de válvulas variável com atuadores elétricos, que garantem uma combustão otimizada com mais performance e menos consumo de combustível.

Versões e preços

A nova gama Duster chega ao mercado em quatro opções:

Intense Plus 1.6 SCe Manual (R$ 122.290) – Barras de teto e retrovisores externos elétricos em preto, direção elétrica, ar-condicionado digital e automático, faróis em LED, lanternas em LED, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina)​, ABS com AFU, ESP, HSA​, cinto de segurança de três pontos em todas as posições​, dois ISOFIX no banco traseiro, vidros elétricos com função um toque​, indicador de temperatura externa, luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas, espelhos nos dois para-sóis​, volante com revestimento Premium​, Start&Stop​, trava elétrica com fechamento automático (CAR)​, banco do motorista com regulagem de altura​, luz de cortesia traseira​, banco traseiro rebatível bipartido, alarme perimétrico​, tomada 12V traseira​, rodas de liga-leve de 16”​, faróis de neblina, multimídia Display Link de 8” com espelhamento sem fio, sensor de estacionamento traseiro​ com câmera, controlador e limitador de velocidade e chave canivete.

Intense Plus 1.6 SCe CVT (R$ 131.190) – Todos os itens da versão anterior + câmbio CVT XTRONIC®.

Iconic Plus 1.6 SCe CVT XTRONIC® (R$ 139.890) – Todos os itens da versão anterior + chave cartão hands-free (presencial), rodas de liga leve 17” modelo Tergan, com verniz fumê, alargadores de roda, novo interior e bancos com revestimento premium, novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith, retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja, emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja, sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, sensor de chuva, carregador por indução e faróis com função “Follow Me Home”.

Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT (R$ 153.890) – Todos os itens da versão anterior + motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex e câmbio automático CVT XTRONIC® de oito marchas.

Opcional para essa versão: Pack Outsider (R$ 1.800)

Ao comprar o Renault Duster o cliente poderá escolher entre cinco opções de cores na versão Intense Plus, sendo: branco Glacier, prata Étoile, marrom Vison, cinza Cassiopé e preto Nacré. Na versão Iconic, o Duster pode ser adquirido em quatro cores: branco Glacier, prata Étoile, cinza Cassiopé e preto Nacré. (Fotos: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Renault).