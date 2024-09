Kia EV5 excede padrões de SUV médio em design e conforto

A Kia apresentou seu primeiro veículo 100% elétrico a ser comercializado no país, o SUV médio EV5, versão única Land, que traz uma nova era de mobilidade elétrica para atender às necessidades das famílias da geração Y, cuja essência combina design transformador, versatilidade e conforto excepcional para oferecer um veículo harmonioso. Cada atributo do EV5 foi projetado e desenvolvido para atender às necessidades das famílias modernas e aumentar seu prazer em cada viagem.

Garantia e preço – No Brasil, disponível apenas na versão única Land, o EV5 tem garantia de 5 anos sem limite de quilometragem e de 8 anos ou 160 mil km para a bateria de alta voltagem. O preço de lançamento do EV5 é de R$ 399.990,00, cujo pacote inclui um carregador de emergência, um wallbox residencial de 7 kW e as primeiras revisões, de 20 mil, 40 mil e 60 mil, são gratuitas.

Com alcance de 402 km, de acordo com o INMETRO junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, e de 550 km, segundo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, o Kia EV5 é equipado com uma bateria de alta tensão de fosfato de ferro e lítio, estrutura tipo lâminas, 220,4 Ah de capacidade, tensão operacional de 400V, que gera 88,16 kwh de energia, além de uma bateria de baixa tensão (auxiliar), de chumbo ácido, 45 Ah de capacidade e 12V de tensão operacional.

Por essas características do sistema de bateria de alta tensão, o Kia EV5 desenvolve potência máxima de 160 kW ou 217,5 cv, torque de 31,6 Kgf.m, rpm máxima de 13.800, performance que confere ao modelo de 0 a 100 km/h em apenas 8,9 segundos. Ainda de acordo com a metrologia INMETRO, o EV5, classificado com a nota A, faz, na cidade, 37,6 km/l equivalente, e 30,5 km/l equivalente na estrada. A eficiência energética do motor elétrico é de 0,63 MJ/km rodado.

Quanto ao recarregamento, em corrente contínua (DC) de 360 kW, a bateria do EV5 pode ser “abastecida” em 27 minutos (80%) e em estação de 50 kW em 83 minutos (também 80%); enquanto em corrente alternada (AC), de 11 kW (rede trifásica), em 8h10, e com unidade de 7 kW (rede bifásica) em 9h40.

De tração 4×2, a suspensão dianteira do EV5 é independente, tipo MacPherson, com molas helicoidais e amortecedores a gás, enquanto na traseira é multilink. A direção é elétrica, sua transmissão é composta por sistema de engrenagem de redução. O EV5 vem equipado com freios a discos de 17 polegadas nas quatro rodas, sendo ventilados nas rodas dianteiras e sólidos nas traseiras, com ABS e EBD.

As dimensões do Kia EV5 são de 4.615 mm (comprimento), 1.875 mm (largura), 1.715 mm (altura) e entre-eixos de 2.750 mm. Com essas medidas, o EV5 excede no conceito de design e de estética no segmento de SUV médio, ao mostrar presença marcante, ousada e nova, redefinindo a categoria com a aclamada filosofia de design da marca “opostos unidos”. A capacidade de carga do porta-malas é de 513 litros (VDA) e, com o banco traseiro rebatido (piso plano), chega a 1.718 litros.

Ao integrar sutilmente paisagens naturais e arquitetura contemporânea, o Kia EV5 apresenta linhas fortes e sólidas. O novo modelo apresenta uma interpretação moderna da grade frontal, também chamada de nariz de tigre, da Kia por meio de uma proposta ampla e única, toda moldada com paixão e precisão.

“O Kia EV5 foi criado para redefinir o segmento de SUV médio com uma forma moldada pela filosofia de design exclusiva da Kia opostos unidos”, enfatiza Karim Habib, vice-presidente executivo e chefe do Centro de Design Global da Kia. “Em todas as etapas, os designers da Kia trabalharam em estreita colaboração com seus colegas engenheiros para criar uma solução holística para a mobilidade sustentável. Como resultado, o EV5 estabelece um novo padrão de design, desempenho e praticidade, proporcionando novos níveis de prazer ao motorista e experiência ao usuário”.

Alicerçado em “ousado por natureza”, um dos cinco pilares de design “opostos unidos”, o EV5 apresenta uma carroceria sólida e potente complementada por uma superfície suave e ressonante, que visa despertar a criatividade e atender às necessidades de famílias e indivíduos ambientalmente conscientes que buscam inovação.

De todos os ângulos, a natureza confiante e digna do EV5 é refletida em seus para-lamas e linhas largas, criando uma silhueta sólida e única. Os pilares D, recuados, destacam ainda mais a praticidade do EV5, acentuando a amplitude do banco traseiro e do porta-malas, ao mesmo tempo em que fornecem um amplo campo de visibilidade.

Elementos de design distintos da Kia, como o “nariz de tigre” e o capô sólido, combinam-se para formar um elegante ‘tier face’ digital, eclipsando a grade tradicional para transmitir uma impressão limpa e poderosa. Ao melhorar ainda mais o design externo frontal, o EV5 incorpora a “ilumiação de mapa estelar” tridimensional formada por luzes diurnas (DRL). Inspirado por constelações repletas de estrelas, o EV5 introduz formas dinâmicas ao longo da linha da lâmpada, enfatizando ainda mais o design “tiger face”.

Na traseira, um spoiler estendido e rebaixado mantém o perfil distinto do SUV enquanto melhora a eficiência aerodinâmica e significa o status do EV5 como um veículo elétrico inovador nascido para oferecer uma nova era de mobilidade familiar segura e sustentável. A placa de proteção inferior técnica e extensa enfatiza ainda mais a natureza robusta e protetora do EV5, enquanto a linha de separação da porta traseira fornece uma assinatura nítida e limpa para o design.

As opções de pintura externa do EV5 incluem um total de oito cores: branco neve, prata marfim, prata marfim opaco, azul gelo, azul maré, preto noite estelar, cinza mineral e verde iceberg.

Espaço interior – A pesquisa da Kia revelou que as famílias da geração Y agora consideram o interior de seu SUV EV não apenas como um lugar para sentar com segurança e conforto ao viajar, mas como um “espaço” adicional para viver sua vida. Para enfrentar esse desafio, os designers de interiores da Kia reinventaram completamente o espaço interno do veículo. Inspirando-se ainda mais no SUV EV9, foi adotado no EV5 um amplo espaço interno que está mais próximo em conceito e execução de um lounge doméstico do que de uma cabine de carro tradicional.

Aqui, mais uma vez, o pilar de design “ousado por natureza” desempenhou um papel crucial, garantindo que o design interno do EV5 seja focado na criação de uma mistura de novos espaços e formas, buscando um conceito de harmonia entre a natureza e os elementos artificiais. Isso resulta em uma convergência transformadora de forma e função para garantir uma experiência envolvente e confortável para todos os ocupantes e fornecer um ambiente acolhedor para atividades de lazer.

Os detalhes de design da cabine do EV5 foram cuidadosamente escolhidos, e o acabamento geral foi executado para criar um ambiente interno que combina uma sensação de bem-estar relaxante, inspiração pessoal e pura diversão para a família.

O painel central sofisticado do EV5 serve como um recurso de design definidor, ao mesmo tempo em que oferece praticidade líder na classe e interação intuitiva e perfeita com os ocupantes.

Recheado de ADAS – A exemplo dos features de outros modelos da Kia, o EV5 está recheado de tecnologias de condução semi-autônoma, o ADAS – Advanced Driver-Assistance System: alertas de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente (DAW – Driver Attention Warning w/Leading Vehicle Departure Alert); de prevenção de colisão por ponto cego (BCA – Blind-spot Collision-avoidance Assist) traseiro; de saída de faixa de rodagem (LDW – Lane Departure Warning); de saída em segurança (SEW – Safe Exit Warning); assistentes de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA – Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist); de centralização na faixa de rodagem (LFA – Lane Following Assist); de farol alto (HBA – High Beam Assist); permanência na faixa de rodagem (LKA – Lane Keep Assist); para prevenção de colisão frontal (FCA – Front Collision-avoidance Assist) com frenagem de emergência e detecção de veículos, pedestres e ciclistas; para prevenção de colisão frontal incluindo conversão em cruzamentos (FCA-JT); câmeras de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM – Rear View Monitor) e de visão 360° (SVM – Surround View Monitor); monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos (BVM – Blind-spot View Monitor); piloto automático adaptativo (SCC – Smart Cruise Control) com assistente de congestionamentos e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros (PDW – Park Distance Warning, Forward & Reverse). (Fotos: Kia/Divulgação).