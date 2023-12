Kartódromo do Dream Car Museum, de São Roque (SP), será concluído em 2024

O novo ano começa com uma excelente notícia para os fãs de automobilismo: o kartódromo do Dream Car Museum está previsto para ser concluído em fevereiro de 2024. Com pista e infraestrutura de nível internacional, a novidade será uma das grandes atrações do complexo cultural, gastronômico e de lazer inaugurado no dia 9 de dezembro na cidade de São Roque, distante 60 km da capital paulista, e que oferece museu com 145 veículos antigos, shopping com 23 lojas e parque de diversões temático.

O kartódromo já nasce como um dos mais modernos e seguros do Brasil. São 1.030 metros de extensão por 7 metros de largura, medidas oficiais atualizadas em 4 de dezembro de 2023 e aptas à homologação pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), atendendo, ainda, a parâmetros como áreas de escape e zebras. Atualmente, são raros os kartódromos com pista de 7 metros de largura, o que permite sediar competições de motos e drift de carros. Também poderá ser usado por montadoras de carros e motos, bem como outras empresas do ramo automotivo, para a realização de lançamentos e testes de desenvolvimento de tecnologias. O salão de eventos, que funciona no pavimento superior do museu, tem 1.500 metros quadrados e rampa de acesso, possibilitando a entrada de veículos de grande porte. Tudo isso com vista panorâmica para os modelos expostos no acervo. O circuito ainda poderá sediar track days, cada vez mais em alta entre os apaixonados por veículos.

As obras da pista estão a todo vapor e deverão estar prontas em fevereiro de 2024. Já a inauguração oficial está prevista para o final de fevereiro. O traçado será um dos grandes atrativos, garante o coordenador do projeto do kartódromo, Eduardo Gliorio Gozzano. “São 16 opções de traçado, que vão desde os mais travados até os de alta velocidade, em que será possível atingir entre 100 km/h e 110 km/h”, explica.

Eduardo revela outro importante diferencial: a tecnologia. “Teremos um sistema de cronometragem que fornecerá 100% das informações de treino para que o piloto possa armazenar os dados e acompanhar a evolução de sua técnica. Também contaremos com um completo sistema de TV que permitirá não apenas transmitir as provas ao vivo, mas também armazenar essas imagens para que os pilotos possam corrigir eventuais erros’’, detalha.

24 boxes e arquibancada

A infraestrutura disponível para pilotos e equipes é de fazer inveja a muitos autódromos: além de 24 boxes, contará com torre de cronometragem, arquibancada com capacidade para 1.000 pessoas, ambulatório, salas de comissários e de imprensa. “A ideia é não apenas termos o nosso próprio campeonato, mas também sediar competições de terceiros”, salienta. Para 2024, por meio de parceria com a Federação Paulista de Motociclismo, já estão programadas 10 etapas do Super Moto, além de 5 etapas de campeonato de drift e 10 etapas de kart. Em resumo: pelo menos 25 eventos já estão programados até dezembro de 2024.

Para usar o circuito, não será preciso ter um kart, pois haverá 30 unidades para alugar. Desse total, 25 são destinados aos adultos (motor de 13 hp) e 5 às crianças (motor de 6,5 hp). Ambos os modelos são equipados com propulsor Honda e chassi Mega Kart.

Asfalto de alta performance

A tecnologia também está presente na qualidade do asfalto empregado. O asfalto de alta performance SMA (Stone Matrix Asphalt – matriz pétrea asfáltica) é o mesmo utilizado nos kartódromos e autódromos mais modernos do mundo, como o de Interlagos, por exemplo. Entre as suas principais qualidades estão a maior durabilidade e redução da cortina de água (spray) durante a chuva. Além disso, proporciona maior aderência e menor desgaste dos pneus, ajudando a reduzir custos e aumentando o nível de competitividade durante as corridas.

Com mais de três décadas de experiência no automobilismo, Eduardo Gliorio Gozzano foi responsável por inaugurar o kartódromo de Itu, em 1994, e por organizar o campeonato estadual, as 24 Horas de Kart e o Mundial de Kart. Foi também em Itu o lançamento do drift em solo nacional. “Já visitei muitos kartódromos no Brasil e no exterior e não vi nada parecido com o que teremos aqui, não só pela infraestrutura que o cercará, com lojas, restaurantes, museu e parque de diversões, mas também pelo moderno sistema de tratamento de esgotos, dentro de um conceito ambientalmente correto’’, destaca.

O presidente da Comissão Nacional de Kart da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Binho Carcasi, que acompanha de perto as obras e presta todo o apoio técnico necessário, ao lado do consultor técnico Fábio Santos, vibra com a iniciativa do Complexo Dream Car Museum. “O surgimento de uma nova praça esportiva é motivo de comemoração. Esta pista será fantástica e muito moderna. Pelo fato de ser próxima da cidade de São Paulo, certamente será um sucesso’’, avalia.

Consultor técnico da Comissão Nacional de Kart da CBA, Ricardo Molina lembra que o kartismo é a única modalidade que pode ser praticada como hobby sem a necessidade de patrocinadores, pois os investimentos são muito menores em relação a outras categorias. Por isso, defende que é a base do automobilismo brasileiro. “O piloto geralmente começa com kart alugado e, quando a paixão entra no seu sangue, compra o próprio kart. O kart é um grande celeiro de pilotos”, finaliza.

