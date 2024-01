Iveco Group comemora o Dia Internacional da Energia Limpa

O Iveco Group (EXM: IVG), juntamente com suas marcas Iveco e FPT Industrial, se posicionam como atores ativos contra as mudanças climáticas e a descarbonização. É por isso que a empresa, com presença mundial, estabeleceu a meta ambiciosa de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2040, dez anos antes do Acordo de Paris.

Desde sempre, o Iveco Group pesquisa e desenvolve soluções para reduzir o impacto ambiental dos veículos e motores que fabrica e em ações concretas com a comunidade. Por isso, sua estratégia de sustentabilidade é baseada nos pilares de pegada de carbono, segurança do trabalho e dos produtos, diversidade, equidade e inclusão e circularidade. Além disso, a empresa utiliza um conjunto de aproximadamente 200 indicadores de desempenho relacionados à sustentabilidade para fornecer cobertura máxima para todos os seus principais aspectos ESG. “Seguindo esta diretriz global, estamos trabalhando duro para reduzir as emissões de CO2 em nossos processos de fabricação e em toda a cadeia de valor, bem como em nossos produtos finais”, afirma Marcio Querichelli, presidente da Iveco para a América Latina.

Portfólio multienergético

Por meio da fabricação de caminhões, ônibus e motores sustentáveis, o Iveco Group consolida sua liderança em novas energias de propulsão e produtos “verdes” em todo o mundo.

A FPT Industrial, por sua vez, se apresenta como referência em tecnologia de ponta e compromisso ambiental, com um portfólio de produtos sustentáveis que vão desde soluções de transporte até inovações para geração de energia, agricultura, construção civil, naval e até motores para limpadores de neve. Em cada setor, a marca não só oferece equipamentos eficientes como também tem como pilar a sustentabilidade de seus produtos, apresentando motores movidos a GNV, GNL, biometano e híbridos. Sempre em conformidade com os regulamentos internacionais de emissões.

“Desde a fabricação de motores para todos os segmentos, a reutilização de baterias veiculares, passando por serviços de remanufatura, até o fornecimento de baterias de alto desempenho para ônibus e veículos elétricos, a FPT Industrial demonstra sua liderança na transição para a mobilidade sustentável, onde inovação e responsabilidade ambiental andam de mãos dadas na criação de um futuro mais limpo e amigável”, comenta Marco Rangel, presidente da FPT Industrial para a América Latina.

Na região, a Iveco tem o portfólio de produtos Natural Power com caminhões e ônibus movidos a energias renováveis, com foco principalmente no gás natural como caminho para a eletrificação. O Tector 16-210 NG foi o pioneiro, tornando-se o primeiro caminhão a gás natural comprimido homologado e fabricado na Argentina. Em seguida, foi a vez da Iveco BUS, que apresentou o chassi 170G21 e anunciou sua fabricação em Córdoba. Recentemente, a marca apresentou o S-Way 460 NG 6×2, o pesado Iveco que se tornará um dos primeiros caminhões da gama a gás natural na região.

“Um pilar fundamental no trabalho das nossas marcas é a proximidade com o cliente. Isso nos permite conhecer em primeira mão suas necessidades e trabalhar para a fabricação de produtos de acordo com as exigências de seus negócios”, acrescenta Marcio Querichelli, referindo-se não apenas aos desenvolvimentos locais, mas também no início dos primeiros testes, com clientes na região, da eDaily, a campeã de vendas Iveco, em sua versão elétrica.

Produção responsável para um futuro sustentável

Nas plantas da empresa em Sete Lagoas (MG) e Córdoba (Argentina), se trabalha perseguindo os objetivos de reciclagem e recuperação de resíduos, além de tratar os resíduos com uma abordagem ecologicamente correta. Para isso, a empresa optou por fazer uma mudança de paradigma nas formas de produção, substituindo o modelo linear (extração, produção, consumo e descarte) por um modelo circular onde os resíduos são convertidos em recursos por meio da metodologia 5R: rejeitar, reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar.

No Brasil, por exemplo, o ano de 2023 encerrou com 100% de resíduos reciclados, índice histórico para a empresa. Por outro lado, na Argentina, a Ilha Ecológica que está localizada dentro da fábrica da Iveco atinge novas metas mês após mês, tendo reciclado até hoje mais de 6.400 toneladas de madeira, mais de 770 toneladas de aço e 245 toneladas de plástico. Ao mesmo tempo, são recuperados materiais para a produção de gavetas e peças produtivas (fixas e móveis) em sua carpintaria interna e os recursos são transformados em brinquedos, kits escolares, ecobricks, entre outras atividades de compostagem e arborização. Parte do material reciclado também volta na forma de peças metálicas dos caminhões.

Lucilene Carvalho, gerente de Sustentabilidade do Grupo Iveco para a América Latina, acrescenta que “o compromisso de cada um de nossos colaboradores com uma produção mais sustentável é fundamental. Valorizamos muito o trabalho e, principalmente, as ideias de cada um dos colaboradores para continuar realizando projetos comunitários e sustentáveis, e para cumprir nossos objetivos no dia a dia como uma empresa comprometida com a construção de um mundo mais ecologicamente correto”.