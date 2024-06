Integração Cultural consolida a rica história da Imigração Alemã no Brasil

No último sábado, 01 de junho, durante a celebração dos 200 anos de imigração alemã no Brasil, realizada no Museu da Imigração e organizada pelo Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, Alexander Seitz, Embaixador da São Paulo Oktoberfest e Chairman da Volkswagen América Latina, fez declarações impactantes sobre a profunda e frutífera integração entre as culturas brasileira e alemã.

Seitz destacou a combinação única das tradições alemãs e brasileiras, enfatizando como cada cultura contribui para o sucesso conjunto. De acordo com Seitz, os alemães trazem uma forte tradição de competência, foco e disciplina, elementos que são essenciais para a construção de um planejamento estratégico sólido. Essa abordagem tem sido fundamental para a Alemanha consolidar uma das maiores economias da Europa e do mundo.

O embaixador da São Paulo Oktoberfest também ressaltou as qualidades brasileiras que complementam essa abordagem: Os brasileiros, especialmente em ambientes instáveis, destacam-se por sua flexibilidade e capacidade de adaptação, características que permitem uma movimentação ágil e eficaz. A combinação do estilo alemão com a criatividade e flexibilidade brasileiras tem sido reconhecida como um exemplo de sucesso.

Durante o evento, Seitz, que é casado com uma brasileira, evidenciou a força desta parceria mencionando o significativo impacto econômico e cultural da comunidade alemã no Brasil. “O polo industrial alemão em São Paulo é o maior do mundo fora da Alemanha”.

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, por exemplo, conta com 800 empresas associadas que contribuem com 10% do PIB industrial brasileiro e empregam indiretamente cerca de um milhão de pessoas. Este sólido setor industrial é um exemplo claro da integração e colaboração entre as culturas brasileira e alemã, destacando a importância das relações econômicas entre os dois países.

A celebração dos 200 anos de imigração alemã não se restringe ao evento no Museu da Imigração. O embaixador do festival no Brasil reforçou que a comemoração continuará durante a São Paulo Oktoberfest, que acontecerá de 10 a 20 de outubro no Parque Villa Lobos. Pela primeira vez, a festa contará com uma parceria direta e sinergia com a Oktoberfest de Munique, prometendo uma programação cultural, gastronômica e musical que agradará toda a família.

Alexander Seitz finalizou suas declarações com uma reflexão sobre o valor da integração cultural: “A história nos mostra que o trabalho conjunto das culturas alemã e brasileira tem produzido resultados extraordinários. Celebrar estes 200 anos de imigração é celebrar o sucesso desta combinação de estilos de vida”.

Em 2024: uma edição histórica da São Paulo Oktoberfest

A São Paulo Oktoberfest é um festival cultural que celebra a integração das tradições alemãs e brasileiras, oferecendo uma experiência rica em gastronomia, música e entretenimento para todas as idades. Em 2024, a festa ganha uma dimensão especial com a celebração dos 200 anos de imigração alemã no Brasil, destacando a parceria e sinergia com a Oktoberfest de Munique.

A edição deste ano acontecerá de 10 a 20 de outubro em um novo cenário, seguindo o conceito original do festival de Munique, para garantir uma ampla programação para toda a família e visitantes de todas as idades. Ela acontecerá pela primeira vez no Parque Villa Lobos, um dos preferidos pela população paulistana, por oferecer uma das melhores infraestruturas e uma localização privilegiada e de fácil acesso para o público. (Fotos: Museu da Integração/Divulgação).