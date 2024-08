Indio, Garcia, Dias e Harmuch levam “primeiro turno” de 2024

Passada a etapa de Interlagos nos dias 3 e 4 de agosto, a Copa Hyundai HB20 atingiu a metade de sua temporada 2024. Depois de passagens por Campo Grande, Goiânia, Minas Gerais e São Paulo, agora restam pela frente as etapas de Cascavel (31/8 e 1/9), Velocitta (12 e 13/10), uma com local a definir (16 e 17/11) e a grande final nos dias 7 e 8 de dezembro em Goiânia (GO).

Se a gente for fazer um balanço igual ao futebol, neste “primeiro turno” da HB20 em 2024 tivemos como campeões Marcus Indio na Pro, Pedro Garcia na Elite, Uli Dias na Super e Claudio Harmuch na Super Master. Será que eles conseguirão se manter na frente até dezembro?

Na Pro, classe principal, Marcus Indio conseguiu sustentar a liderança ao somar dois pódios em São Paulo, mas sem vitória. Quem escalou bem foi Felipe Gama, o novo vice-líder com 16 pontos de desvantagem para Indio e três à frente de Alberto Cattucci após pole, pódio e vitória. Agora temos cinco pilotos que ultrapassaram a casa dos 100 pontos conquistados passada meia temporada.

Thaline Chicoski chegou em Interlagos na liderança do campeonato da Elite, mas um resultado desastroso na corrida final fez com que Pedro Garcia, vencedor do sábado e segundo no domingo, assumisse a ponta da tabela agora com seis pontos de vantagem para a competidora paranaense. Com uma ótima exibição, Vasco Pedro triunfou no domingo e entrou de vez na briga com 117 pontos.

Voltando a ganhar uma corrida depois de duas etapas de “abstinência”, Uli Dias conseguiu ampliar bem a liderança do campeonato da Super em relação aos rivais. Bruno Massa manteve-se como vice-líder, mas uma corrida 1 abaixo do esperado fez com que a desvantagem para Uli subisse para 26 pontos, com Wagner Pontes bem próximo dele. Destaque para a escalada de André Pedrotti para P6 na tabela.

E na Super Master, Harmuch nadou de braçada após seus principais rivais Marcelo Zebra e Silvio Gatão terem zerado em uma das provas, enquanto ele obteve pontuação máxima no Templo. Confira a pontuação com os 10 primeiros das quatro classes da Copa Hyundai HB20:

Pro: 1.º) Marcus Indio, 132; 2.º) Felipe Gama, 116; 3.º) Alberto Cattucci, 113; 4.º) Bruno Testa, 101; 5.º) Enzo Falquete, 100; 6.º) Beto Cavaleiro, 79; 7.º) Enzo Gianfratti, 78; 8.º) Ale Xavier, 67; 9.º) Chris Bornemann, 59; e 10.º) Augusto Freitas, 56.

Elite: 1.º) Pedro Garcia, 126; 2.º) Thaline Chicoski, 120; 3.º) Vasco Pedro, 117; 4.º) Adilson Jr./Gabriel Moura, 102; 5.º) Leo Martins, 94; 6.º) Rodrigo Vieira/Valmir Jr., 77; 7.º) Thiago Lopes, 75; 8.º) Renata Camargo, 39; 9.º) Rafael Smozinski, 28; e 10.º) Dudu Taurisano, 24.

Super: 1.º) Uli Dias, 138; 2.º) Bruno Massa, 112; 3.º) Wagner Pontes, 105; 4.º) Claudio Harmuch, 84; 5.º) Gustavo Smozinski, 79; 6.º) Andre Pedrotti, 70; 7.º) Leandro Parizotto, 63; 8.º) Marcelo Zebra, 61; 9.º) Silvio Gatão, 59; e 10.º) Anderson Borges, 45.

Super Master: 1.º) Claudio Harmuch, 164; 2.º) Marcelo Zebra, 130; 3.º) Silvio Gatão, 126; e 4.º) Tony Salmeron, 33. (Fotos: Duda Bairros/Vicar/Divulgação).