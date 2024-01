GWM Haval H6 foi o híbrido mais vendido em dezembro

A GWM Brasil encerra o ano de 2023 com seu volume recorde mensal de vendas em dezembro. Foram 2.796 carros em apenas um mês, deixando a Autotech à frente de marcas consagradas no mercado, como Ram (2.769 unidades), Mitsubishi (2.701), Citroën (2.585), BMW (1.748) e Volvo (1.066).

Com isso, o modelo Haval H6 ficou na liderança dos híbridos no mês, emplacando 2.085 veículos, superando BYD Song Plus (1.882), Toyota Corolla Cross (1.389) e Toyota Corolla (757). Dessa maneira, o Haval H6 fechou o ano de 2023 com 10.703 unidades comercializadas em menos de um ano no mercado brasileiro, uma vez que os primeiros carros começaram a ser entregues ao público em maio.

A GWM também conquistou a liderança no segmento Premium (carros acima de R$ 300 mil), com o Haval H6 GT. A versão emplacou 578 unidades em dezembro, ficando à frente de Volvo XC60 (499), BMW X1 (440), BMW 320i (434) e Audi Q5 (317).

E não para por aí: foram vendidas 711 unidades do GWM ORA 03 em seu mês de estreia, deixando para trás modelos 100% elétricos como BYD Yuan Plus (475), Volvo XC40 (316) e Peugeot 2008 (160).

No ranking dos SUVs médios e médios-grandes (segmentos C e D), o Haval H6 é Top 3, com 2.085 unidades emplacadas. Acima dele, apenas Toyota Corolla Cross e Jeep Compass. Abaixo, ficaram BYD Song Plus (1.882), VW Taos (1.761), Jeep Commander (1.183) e Chery Tiggo 8 (1.155) e Tiggo 7 (676).

“O Haval H6 está entre os SUVs mais vendidos na China há dez anos. E agora estamos repetindo esta marca no Brasil. O brasileiro quer ter uma experiência de carro eletrificado, devido principalmente ao desempenho superior aliado à economia de combustível. Acreditamos que em 2024 os números sejam ainda mais expressivos. Além de ter mais um carro no nosso portfólio, o ORA 03, também vamos iniciar a produção no Brasil”, destaca Oswaldo Ramos, CCO (Chief Commercial Officer) da GWM Brasil.