Gohobby fez sucesso com o 1º voo do carro voador elétrico no Brasil

Um verdadeiro sucesso. A Gohobby, grande player no mercado brasileiro de drones e a primeira empresa a trazer o carro voador ao Brasil, completou o primeiro voo do eVTOL EH216-S da EHang no país, no último dia 20 de setembro.

Com a obtenção do CAVE (Certificado de Autorização de Voo Experimental) da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a empresa organizou um evento no Aeroquadra, na cidade de Quadra, a 80km de São Paulo, para realizar o primeiro voo de teste da aeronave no Brasil, na presença de autoridades, representantes da aviação e da imprensa.

“Desde o final do ano passado, quando trouxemos o eVTOL EH216-S, sonhamos com o momento em que finalmente veríamos a aeronave decolar no Brasil. Esse dia chegou, e estou feliz por fazer parte deste momento histórico para o nosso país e para o futuro da mobilidade aérea urbana”, diz Adriano Buzaid, CEO da Gohobby.

Adriano Buzaid tornou-se o primeiro brasileiro a pilotar um eVTOL no Brasil, e Jeovan Alencar foi o primeiro Comandante brasileiro a operar esse tipo de aeronave remotamente, destacando os avanços tecnológicos e a evolução do setor no país. Ao todo, aproximadamente 60 pessoas acompanharam de perto esse marco para a Gohobby. Foram realizados dois voos durante a manhã: o primeiro com tempo de duração de 6 minutos e distância de 1km e 700 metros percorridos e o segundo com duração de 3 minutos e 20 segundos, e distância 700 metros, contudo, seguindo a autorização da ANAC – sem passageiros.

Desde dezembro de 2023, a Gohobby vem apresentando o Carro Voador ao público brasileiro, com o objetivo de aproximar essa nova tecnologia de ponta da sociedade. O sistema de aeronave não tripulada eVTOL EH216-S da EHang, é o primeiro de seu tipo no mundo e promete revolucionar as viagens aéreas urbanas globalmente.

De acordo com uma pesquisa da MundoGeo, o Brasil é o terceiro maior mercado para eVTOLs no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Grandes metrópoles como São Paulo e áreas remotas com falta de infraestrutura, no Brasil, poderão se beneficiar de serviços eficientes e sustentáveis de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), acessíveis para todos. A Gohobby, juntamente com a EHang, planejam colaborar de perto com a ANAC e o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Brasil), para o desenvolvimento de soluções seguras e acessíveis de UAM no Brasil, com base no eVTOL EH216-S não tripulado.

“A EHang está extremamente satisfeita por ter obtido uma Autorização de Voo Experimental da ANAC para seu eVTOL EH216-S não tripulado, e por ter iniciado voos de teste no Brasil. Isso permitirá que a EHang demonstre a tecnologia de voo inteligente de ponta do EH216-S e seu sistema de gerenciamento. Estamos muito ansiosos para uma colaboração bem-sucedida com a ANAC, a DECEA e a Gohobby, para tornar a UAM uma realidade no Brasil em breve”, diz José Ignacio Rexach, CCO da EHang na Europa e América Latina. (Foto: Gohobby/Divulgação).