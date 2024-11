Garagem Racing encerra a temporada 2024 em Cascavel-PR

A equipe paranaense Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) participa no fim de semana (29 e 30/11 e 01/12), da 9.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck, que será disputada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), vão mais uma vez em busca da vitória, para encerrar a temporada 2024 no Top 5 de Suas categorias.

O experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, vai para a última etapa da Fórmula Truck, em buscar da quinta vitória na categoria GT Truck em Tarumã, pois já venceu a primeira etapa, realizada no Uruguai, a quinta etapa em Londrina, na sétima e oitava etapas, em Rivera e Tarumã, o Troféu Speed Max, levando a equipe Garagem Racing ao lugar mais alto do pódio. “O meu caminhão DAF esteve com boa performance durante toda a temporada 2024, onde tivemos quatro vitórias até aqui, mas poderia ter sido pelo menos sete, não fosse uma punição por excesso de fumaça e uma quebra nos tirou essa possibilidade. Tivemos menos de 30 dias entre a etapa de Tarumã para Cascavel, apenas revisamos o meu caminhão DAF, que não teve nenhum incidente na última etapa. Os mecânicos e preparador da nossa equipe Garagem Racing, tem feito um excelente trabalho, para chegarmos a cada corrida mais uma vez muito competitivos, para “brigarmos” por mais uma vitória. Vamos aproveitar os treinos livres para buscar o acerto ideal para a pista, para depois no Treino Classificatório, largar o mais à frente possível e partir para a vitória, como tem sido a nossa tática”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Já o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, a 8.ª etapa da Fórmula Truck em Tarumã, foi de muito trabalho, largando da quarta posição e se mantendo em quarto no início da prova, mas foi para a disputa acirrada pela terceira e segunda posições. Chegou a liderar na metade da prova, mas foi punido duas vezes por excesso de fumaça e excluído da prova. “Nós trabalhamos muito na parte de emissão de fumaça do nosso caminhão, para não nos dar mais problemas nessa etapa de Cascavel. Tanto eu quanto o Joãozinho temos sofrido com isso nessa temporada. Todos da nossa equipe Garagem Racing estão de parabéns, pelo excelente trabalho realizado nos dois caminhões, que sempre estão em condições de vencer as corridas. Agora vamos para a última prova em Cascavel, mais um circuito rápido e técnico, onde vou em busca da minha primeira vitória na categoria F-Truck, para encerrar a temporada 2025 no Top 3 da minha categoria”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Classificação do Campeonato Interestadual/Sem descartes:

Categoria GT Truck: 1.º) Rafael Fleck, com 620 pontos; 2.º) Pedro Muffato, 533; 3.º) Tulio Bendo, 525; 4.º) Alex de Andrade Vieira, 415; 5.º) Everton Fontanella, 364; 6.º) Alisson Nurnberg, 343; 7.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 340; 8.º) Edivan Monteiro, 315; 9.º) Álvaro Bendo, 314; 10.º) Ramiris Fontanella, 301; 11.º) Leonardo Barramacher, 240; 12.º) Joãozinho Santa Helena, 213; 13.º) Nilton Jacobsen Filho, 180; 14.º) Rogério Agostini, 175; e 15.º) Sandro Pinheiro, 173.

Categoria F-Truck: 1º) Márcio Rampon, com 525 pontos; 2º) Geovani dos Santos, 65;

3º) Douglas Collet, 440; 4.º) Carlos Eduardo Conci, 440; 5º) Thiago Mânica, 410; 6º) Fabrício Rossato, 335; 7º) Gabrielle Rampon, 320; 8º) Gustavo Mânica, 305; 9º) Gilmar Antônio Mottin, 260; e 10º) Tiago Bellaver, 230.

Classificação da Copa Mercosul após três etapas:

Categoria GT Truck: 1.º) Rafael Fleck, com 225 pontos; 2.º) Alex de Andrade Vieira, 200; 3.º) Everton Fontanella, 191; 4.º) Jorge Ribeiro, 190; 5.º) Pedro Muffato, 188; 6.º) Joãozinho Santa Helena, 186; 7.º) Álvaro Bendo, 145; 8.º) Alisson Nurnberg, 120; 9.º) Edivan Jose Monteiro, 115; e 10.º) Tulio Bendo e Ramiris Fontanella, com 110 pontos.

Categoria F-Truck: 1º) Douglas Collet, com 285 pontos; 2º) Márcio Rampon, com 240; 3º) Thiago Mânica, 210; 4º) Geovani Ferreira dos Santos, 175; 5º) Fabrício Rossato, 170; 6º) Camilo Daniel Lovato, 135; 7º) Gustavo Mânica, 125; 8º) Gabrielle Rampon, 95; 9º) Carlos Eduardo Conci, 80; 10º) Felipe Fraguas, com 75 pontos;

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Programação da Fórmula Truck – Cascavel (PR):

Sexta-feira – Dia 29/11:

09h00 – 12h00 – Vistoria técnica prévia;

10h00 – Abastecimento e lacração de tanques GT Truck;

10h30 – Abastecimento e lacração de tanques FT Truck;

11h00 – Briefing de pilotos e chefes de equipes;

12h00 – 13h30 – Intervalo para o almoço;

14h00 – 14h30 – Treino Livre da categoria FT – Bomba Injetora;

14h40 – 15h10 – Treino Livre da categoria GT – Eletrônico;

15h10 – Manutenção da Pista;

15h30 – 16h00 – Treino Livre da categoria FT – Bomba Injetora;

16h10 – 16h40 – Treino Livre da categoria GT – Eletrônico;

17h00 – Encerramento das atividades do dia.

Sábado – Dia 30/11:

08h00 – Vistoria técnica prévia;

08h00 – Briefing Sinalização/Resgate/Bombeiros/Equipe médica;

08h00 – Manutenção de Pista;

09h00 – 09h30 – 1.º Treino Oficial – F-Truck – FT – Bomba Injetora;

09h40 – 10h10 – 1.º Treino Oficial – F-Truck – GT – Eletrônico;

10h15 – Manutenção de Pista;

10h30 – 11h00 – 2º Treino Oficial – F-Truck – FT – Bomba Injetora;

11h10 – 11h40 – 2.º Treino Oficial – F-Truck – GT – Eletrônico;

12h00 – Treino – Show de Caminhões;

12h00 – 13:h30 – Intervalo para o almoço;

14h00 – 14h10 – Check Down da FT – Bomba Injetora (Passa pelo Box);

14h30 – 14h40 – Check Down da GT – Eletrônico (Passa pelo Box);

15h00 – 15h20 – Manutenção de Pista;

15h30 – 15-50 – Classificatório da FT – Bomba Injetora;

16h00 – Top Qualifing da FT – Bomba Injetora (8 primeiros);

16h20 – 16h40 – Classificatório da GT – Eletrônico;

16h50 – Top Qualifying da GT – Eletrônico (8 primeiros);

17h00 – Show w Visitação aos Boxes;

17h00 – Abastecimento e Lacração dos Tanques (Todos);

18h00 – Encerramento das Atividades do Dia.

Domingo – dia 01/12:

09h00 – 09h20 – Warm up da FT – Bomba Injetora;

09h30 – 09h45 – Warm up da GT – Eletrônico;

10h00 – 11h00 – Desfile de Caminhões/Pilotos e Carros Antigos;

11h00 – 12h00 – Show e Visitação aos Boxes;

11h30 – 12h15 – Intervalo para o almoço;

12h20 – 12h30 – Box Aberto – Categoria FT – Bomba Injetora;

12h30 – Box Fechado;

12h35 – Hino Nacional;

12h40 – Placa de 5 Minutos;

12h45 – Larda da Corrida 1 – FT – Bomba Injetora (35m + 1 volta);

13:40 – 13:50 – Box Aberto – Categoria GT – Eletrônico;

13:50 – Box Fechado;

13:55 – Placa de 5 Minutos;

14h00 – Largada da Corrida 2 – GT – Eletrônico (35m + 1 volta);

14h50 – 15h25 – Show e visitação aos boxes;

15h30 – 15h40 – Box Aberto Copa Speed Max;

15h40 – Boz Fechado;

15h45 – Placa de 5 Minutos;

15h50 – Largada da Corrida 3 – Copa SpeedMax (20m + 1 volta);

16h30 – Cerimonia de Pódio Corrida 1;

16h40 – Cerimonia de Pódio Corrida 2;

16h50 – Cerimonia de Pódio Corrida 3;

17h00 – Encerramento das Atividades.

